Zonguldak Kömürspor'un Rakibi Belli Oldu

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Zonguldak Kömürspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu.

Bugün saat 14.00'te Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucunda, Zonguldak Kömürspor'un 2. turdaki rakibi Kırıkkale FK oldu.

Kura çekimi, Orhan Saka Konferans Salonu'nda kulüp temsilcilerinin de katılımıyla yapıldı. TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçını Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu'nda oynayacak. Zonguldak Kömürspor ve Kırıkkale FK, aynı zamanda ligde de aynı grupta yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur karşılaşmaları 8-9-10 Ekim 2024 tarihlerinde tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan takım bir üst tura yükselme hakkı kazanacak. - ZONGULDAK