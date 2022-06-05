Başkan Sabit Danış ve yönetim kurulu üyeleri, önümüzdeki günlerde Teknik Direktör Şenol Demir ile masaya oturarak anlaşma yoluna gidecek. Anlaşmanın sağlanmaması halinde ise yönetim kurulu, teknik direktör arayışı içerisine girecek.

TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'da günlerdir merakla beklenen Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Tek liste ile gerçekleşen kongrede başkanlık koltuğuna Romanya'da yaşayan Türk iş insanı Sabit Danış getirildi. Yeni yönetimin görev dağılımı ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Görev dağılımının yapılmasının ardından yönetim kurulu üyeleri, vakit kaybetmeden çalışmalara başlayarak, yeni sezona hazır bir şekilde girmeyi planlıyor.

Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Zonguldak Kömürspor'un yeni başkanı Sabit Danış oldu - Son Dakika

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