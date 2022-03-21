Zonguldak'ta 75 yıllık stadın kale arkası tribünlerine koltuk yerleştirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta 75 yıllık stadın kale arkası tribünlerine koltuk yerleştirildi

21.03.2022 17:30
Zonguldak'ta 75 yıllık stadın kale arkası tribünlerine koltuk yerleştirildi

Zonguldak'ta 75 yıldır spora hizmet eden Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nın kale arkası tribünlerine 135 koltuk yerleştirildi.

Zonguldak'ta 75 yıldır spora hizmet eden Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nın kale arkası tribünlerine 135 koltuk yerleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stattaki çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

TFF'nin almış olduğu kararla koltuk olmayan tribünlere seyircinin alınmaması yönünde hareket edildiğini aktaran Yüksel, "Kale arkasında kalan kısımlara koltukları koymak suretiyle taraftarımızın maçlara daha fazla katılım sağlayabilmesini amaç edindik. Taraftarımız, bu hafta müsabakayla birlikte kale arkasındaki tribünlerde yerini almış olacak." dedi.

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Futbol Federasyonu, Zonguldak, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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