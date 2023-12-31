Zonguldak\'ta amatör spor kulüplerinin soyunma odası eksikliği gideriliyor

Zonguldak'ta amatör spor kulüplerinin soyunma odası eksikliğinin giderilmesi için adımlar atıldı. Protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor Zonguldak İl Müdürü Hakan Yüksel, Zonguldak'taki amatör spor kulüplerinin en büyük sorunlarından biri olan soyunma odası eksikliğinin giderilmesi için önemli bir adım atıldığını duyurdu. Yüksel, ildeki spor kulüplerine destek olmak amacıyla yürütülen projenin detaylarını paylaştı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk protokol imzaladı.

İl Müdürü Yüksel, "İlimizde Amatör Spor Kulüplerimizin en büyük sıkıntılarından biri olan soyunma odaları yapımı için İl Başkanımız Mustafa Çağlayan, Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu ile birlikte Belediye Başkanımız Ömer Selim Alan Spor Toto Teşkilat Başkanımız ile protokol imzaladı. Belediye Başkanımız Ömer Selim Alan, ASKF Başkanı Kemal Demir ve TÜFAD Başkanı Ahmet Birdal ile birlikte soyunma odalarının yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunduk. Amatör Spor adına emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - ZONGULDAK