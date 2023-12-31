 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Zonguldak'ta amatör spor kulüplerinin soyunma odası eksikliği gideriliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Zonguldak'ta amatör spor kulüplerinin soyunma odası eksikliği gideriliyor

Zonguldak'ta amatör spor kulüplerinin soyunma odası eksikliğinin giderilmesi için önemli bir adım atıldı. Gençlik ve Spor Zonguldak İl Müdürü Hakan Yüksel, ildeki spor kulüplerine destek olmak amacıyla yürütülen projenin detaylarını paylaştı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk protokol imzaladı.

Zonguldak\'ta amatör spor kulüplerinin soyunma odası eksikliği gideriliyor
31.12.2023 - 12:38,
Abone Ol

Zonguldak'ta amatör spor kulüplerinin soyunma odası eksikliğinin giderilmesi için adımlar atıldı. Protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor Zonguldak İl Müdürü Hakan Yüksel, Zonguldak'taki amatör spor kulüplerinin en büyük sorunlarından biri olan soyunma odası eksikliğinin giderilmesi için önemli bir adım atıldığını duyurdu. Yüksel, ildeki spor kulüplerine destek olmak amacıyla yürütülen projenin detaylarını paylaştı. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk protokol imzaladı.

İl Müdürü Yüksel, "İlimizde Amatör Spor Kulüplerimizin en büyük sıkıntılarından biri olan soyunma odaları yapımı için İl Başkanımız Mustafa Çağlayan, Milletvekilimiz Ahmet Çolakoğlu ile birlikte Belediye Başkanımız Ömer Selim Alan Spor Toto Teşkilat Başkanımız ile protokol imzaladı. Belediye Başkanımız Ömer Selim Alan, ASKF Başkanı Kemal Demir ve TÜFAD Başkanı Ahmet Birdal ile birlikte soyunma odalarının yapılması planlanan alanda incelemelerde bulunduk. Amatör Spor adına emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ömer Selim Alan, Zonguldak, Gençlik, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Zonguldak'ta amatör spor kulüplerinin soyunma odası eksikliği gideriliyor - Son Dakika


12:27
Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52
Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:56
Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan 'fantezi' savunması Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:55
On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:41
Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20
Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti

Son Dakika
12:27 Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş yaşamını yitirdi
12:19 Dünyaca ünlü oyuncu Tom Wilkinson hayatını kaybetti
12:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kimse bizi bölemeyecek, ay yıldızlı bayrağın yükselişi sürecek
11:52 Süper Kupa skandalından iktidarı sorumlu tutan CHP: Milletimiz el birliği ile bu kirli oyunu boşa çıkarttı
10:55 On binlerin istifaya davet ettiği Netanyahu: Hamas'tan kurtulmayı planlıyorum ama işimden kurtulmayacağım
10:56 Hamile kadını cinsel ilişki sırasında öldüren adamdan "fantezi" savunması
10:41 Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü
10:20 Habermetre 2023'e damga vuran dizileri sıraladı! Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını başa baş gitti
10:11 AK Partili Cevizoğlu, Galatasaray ve Fenerbahçe başkanlarını diplomatik kriz çıkarmakla suçladı
09:54 Koronavirüse yakalanan Leman Sam hastanede tedavi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2023 12:56:05. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta amatör spor kulüplerinin soyunma odası eksikliği gideriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement