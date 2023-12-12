Zonguldak\'ta Futbol Hakemleri Saldırıyı Kınadı

- Zonguldaklı hakemler, Meler'e yapılan saldırıya siyah kart gösterdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta futbol hakemleri; hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırıyı kınayarak saldırıya karşı siyah kart gösterdi.

Zonguldak Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Ümit Kaya, Ankaragücü- Çaykur Rizespor müsabakasının hakemi Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınadı. Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte açıklama yapan Kaya, şöyle dedi:

"Dün Türk Futbolu adına kara bir geceydi. Utanç gecesiydi. Ankaragücü - Çaykur Rizespor müsabakasında menfur bir saldırıya uğrayan Ülkemizin gururu FIFA Hakemimiz Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırıyı esefle kınıyoruz. Bu saldırı sadece FIFA Hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılmamıştır. Bu Saldırı Eren'imize, Hakan'ımıza, Emir'imize kısacası Klasman Hakemlerimizden tutun da il hakemlerimiz, aday hakemlerimiz, gözlemcilerimiz dahil hepimize yapılmıştır. Her birimizin vicdanı sızlamıştır, yüreği burkulmuştur. Türk Futbolu dünyanın gözü önünde küçük düşürülmüştür. Bugün Mete Kalkavan Hocamızın söylediği gibi dünyada hiçbir meslek Hakemler kadar şiddete, küfüre, hakarete uğramamaktadır. Bu bizim kaderimiz değildir. Mevkii makamı ne olursa olsun böyle bir hakka hiç kimse sahip değildir. Dün Akşam görmüş olduğunuz üzücü olayların benzerlerini maalesef alt liglerde de çok görmekteyiz. Bu ilk değildir ama son olmalıdır. Futbol sahalarında Adalet dağıtan bizlere karşı yapılan adaletsizlikleri kabul etmiyoruz. Yüce Türk adaletimiz elbette nihai sözü söyleyecektir. Ama Bu ve buna benzer olayların yaptırımları çok ağır olmalıdır. Olmalıdır ki kendini bilmez şahıslar bu tür olaylara yeltenmesin. Değerli Hakemimiz Halil Umut Meler'e, Sevgili Ailesine, Hakem Camiamıza, Türk Futbolunun tüm paydaşlarına Zonguldak Bölgesi Hakem ve Gözlemcileri adına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sadece Hakemlere karşı yapılan saldırıyı değil, mesleğini icra etmekle mükellef olan her bireye karşı yapılan şiddeti lanetliyoruz. Bu tür saldırgan ve provokatörlere karşı kırmızı kart değil siyah kart gösteriyoruz."

Ümit Kaya'nın açıklamasının ardından yönetim kurulu üyeleri ile birlikte saldırıya karşı siyah kart gösterdiler.