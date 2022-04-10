Zonguldak'ta Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Zonguldak'ta Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi

10.04.2022 17:36
Zonguldak'ta Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi

Zonguldak'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Zonguldak'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonu ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığınca Site Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 9 kentten 62'si kadın 144 sporcu mücadele etti.

İki gün süren karşılaşmalar sonunda İstanbul bölgesi judocuları 6'şar altın ve gümüş ile 7 bronz madalya kazanarak ilk sırada yer aldı.

Organizasyonun son gününde madalya kazanan sporcular ve şehirleri şöyle:

Kızlar

28 kilo: 1. Buse Bulut (İstanbul), 2. Cennet Nehir Işık (İstanbul), 3. Elif Yılmaz (Sakarya), 3. Gökçe Karagöz (Kocaeli)

32 kilo: 1. Sema Nur Yüksel (İstanbul), 2. Elisa Nur Atış (Sakarya), Nezihe Duru Kaya (Düzce), 3. Ravzanur Doğrul (Sakarya)

36 kilo: 1.Yağmur İpek Akçay (Sakarya), 2. Ecrin Memiş (Kocaeli), 3. Naz Berre Gençoğlu (Sakarya), 3. İlayda Kurt (İstanbul)

40 kilo: 1. Betül Yılmaz (İstanbul), 2. Behice Çöntek (Bartın), 3. Melisa Karacaova (Kocaeli), 3. Sultan Demirtaş (Sakarya)

44 kilo: 1. Sevdenur Onbaşı (Kocaeli), 2. Öykü Zaman (Bartın), 3. Esila Baş (Bolu), 3. Azra Duru Özdemir (İstanbul)

48 kilo: 1. Melis Sude Yılmaz (Zonguldak), 2. Elvin Ravza Boran (Düzce), 3. Melisa Zengin (Kocaeli)

52 kilo: 1. Ecrin Ceren Kaya (Kocaeli), 2. Nevroz Elanur Kılıç ( Kocaeli), 3. Nazlı Yaren Alemdar (Düzce), 3. Miray Meryem Çetinkaya (Zonguldak)

57 kilo: 1. Naz Duru Çolak (Sakarya), 2. Derin Rüya Altunsoy (Kocaeli), 3. Buğlem Kibritçioğlu (Sakarya), 3. Berra Nur Sevim (Zonguldak)

+57 kilo: 1. Ayça Küçükcesur (Sakarya), 2. Ecrin Naz Yalçın (Bartın), 3. Sude Nur Budak (Zonguldak), 3. Ecrin Aydın (Düzce)

Erkekler

26 kilo: 1. Fetullah Kızılşah (İstanbul), 2. Ahmet Nazar Ahmed (Kastamonu)

30 kilo: 1. Kerem Gör (İstanbul), 2. Mustafa Gök (Kocaeli), 3. Tufan Kurt (İstanbul), 3. Eren Varol (İstanbul)

34 kilo: 1. Ahmet Yusuf Hakyol (Kocaeli), 2. Süleyman Doğru (İstanbul), 3. Kerem Çebi (İstanbul), 3. Abdulkadir Yılmaz (İstanbul)

46 kilo: 1. Şahin Mert Çoruhlu (İstanbul), 2. Ali Kerem Başmısırlı (İstanbul), 3. Aksel Cibili (İstanbul), 3. Kebir Tekin Aldemir (Sakarya)

50 kilo: 1. Emirhan Ekmekçi (Zonguldak), 2. Gürkan Ateşoğlu (İstanbul), 3. Yiğit Halil Sezen (Düzce), 3. Yusuf İhsan Doğru (Sakarya)

55 kilo: 1. Batuhan Gülaçtı (Düzce), 2. Fatih Ak (İstanbul), 3. Ömer Ural (Sakarya), 3. Kağan Kuzey Uzun (Zonguldak)

60 kilo: 1. Ahmet Ertuğrul Biçer (Kocaeli), 2. Ferhat Hakan Çağlar (İstanbul), 3. Yasir Eymen Demir (Sakarya), 3. Hamza Poyraz Kaya (Zonguldak)

+60 kilo: 1. Ömer Asaf Gümüş (Kocaeli), 2. Selim Kağan Kocaoğlu (Düzce), 3. Sadri Mirza Kurtuluş (Sakarya), 3. Erdican Ay (Zonguldak)

Dereceye giren sporcular, mayısta Çorum'da yapılacak final etabında mücadele etmeye hak kazandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Zonguldak'ta Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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