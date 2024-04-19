Zonguldak\'ta U-16 Şampiyonası maçı sonrası gerginlik yaşandı

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Zonguldak'ta düzenlenen Türkiye U-16 Şampiyonası 1. kademe müsabakasında Düzce 81 Ayyıldızspor ile Sakarya Karasuspor maçı sonrası iki takım futbolcuları gergin anlar yaşadı.

18-21 Nisan tarihleri arasında Zonguldak'ta gerçekleştirilen U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe müsabakaları 6 takımın katılımı ile Zonguldak Fener Sahası'nda oynanmaya devam ediyor.

İlk maçını kaybeden 81 Ayyıldızspor elenirken, Karasuspor ise ilk maçını oynadığı grupta yarın son maçına çıkacak. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise sevinç gösterisi yapan Karasussporlu futbolcularla Düzce 81 Ayyıldızsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Emniyet güçleri müdahalede ederek, olayların büyümesini engeledi.

Her iki takım yaşanan gerginlik sonrası soyunma odasına doğru ilerledi. - ZONGULDAK