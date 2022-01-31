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Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu yapıldı

31.01.2022 10:01
Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu yapıldı

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu gerçekleştirildi. 2024 yılına kadar görev yapacak olan yeni yönetim kurulu oluşturuldu.

1951 yılında kurulan ve Türkiye'deki ilk dört tenis ihtisas kulübünden biri olması nedeniyle Zonguldak kentinin hafızasında ve tarihinde önemli bir yere sahip olan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü 30 Ocak pazar günü olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. 2024 Ocak ayına kadar görev yapacak olan Yönetim Kurulunu seçti. 2012 Yılından beri Tenis Deniz Spor Kulübünün Başkanlığını yapan Çetin Özçep'in önderliğinde oluşturulan yeni yönetim kurulu Genel Kurula katılan üyelerce onaylanarak göreve getirildi.

Katılan tüm genel kurul üyelerinin oy birliği ile seçilen Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

2Yönetim Kurulu (Asıl) Üyeleri: Çetin Özçep, Duygu Ayan,M.Serdar Aydan,Sinem Bulut,Ş.Yiğit Yaman,Sılay Uğurbaş,H.Yavuz Çetintaş. Denetim Kurulu(Asıl) Üyeleri: Hamdi Günvar ,Serap Özer,Mürvet Tutuğ."

Genel Kurul Üyelerine hitaben bir konuşma ve sunum yapan Başkan Çetin Özçep kulübün 71. kuruluş yılını kutladıklarını, Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün ülke çapında saygı duyulan ve tanınan bir spor kulübü olduğunu, ülke spor tarihinde değerli bir yeri bulunan bu nadide ve köklü spor yuvasını yaşatmak ve daha da ileriye götürmek için Yönetim Kurullarında görev alan tüm üyelerin ve kulübün tüm mensuplarının fedakarca çaba sarf ettiğini söyledi.

Başkan Özçep, kulübün 1951 yılında bu kentin bağrından çıktığını, şehrin büyük değeri madenciliğin ve maden emekçilerinin var ettiği bir eğitim ve spor yuvası olan Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübünün tüm şehir halkına hizmet verdiğini, kapılarının herkese açık olduğunu ve tüm amaçlarının bu kentin var olan değerlerini daha da yukarılara taşımak olduğunu ifade etti. Yeni seçilen Yönetim Kurulunun da aynı hedef ve amaçlar için tüm gücüyle çalışacağını ifade eden Çetin Özçep genel kurula katılarak kulüplerini sahiplenen tüm üyeleri kutlayarak bu güne kadar desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti. - ZONGULDAK

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Zonguldak, Türkiye, Tenis, Ocak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Zonguldak Tenis Deniz Spor Kulübü'nün olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika
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