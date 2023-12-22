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Zonguldaklı Muaythai Sporcusu Sudenur Basancı, Dünya Şampiyonluğu İçin Çalışıyor - Son Dakika
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Zonguldaklı Muaythai Sporcusu Sudenur Basancı, Dünya Şampiyonluğu İçin Çalışıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi Sudenur Basancı, Uluslararası Muaythai Açık Kupası'nda altın madalya kazandı. Şimdi hedefi, Tayland'da düzenlenecek Dünya Elite Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda dünya birinciliği elde etmek.

Zonguldaklı Muaythai Sporcusu Sudenur Basancı, Dünya Şampiyonluğu İçin Çalışıyor
22.12.2023 - 14:04,
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği öğrencisi 18 yaşındaki Sudenur Basancı, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Muaythai Açık Kupası elit kategorisindeki altın madalya başarısını, Tayland'da düzenlenmesi beklenen Dünya Elite Büyükler Muaythai Şampiyonası'nda dünya birinciliği ile taçlandırmak istiyor.

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki milli sporcu Sudenur Basancı, Dünya Elite Büyükler Muaythai Şampiyonası'nı kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor. ZBEÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören Sudenur Basancı, başarılarına en son Antalya'da düzenlenen Uluslararası Muaythai Açık Kupası elit kategorisinde altın madalyayı ekledi. Milli formayı terleten Basancı, Malezya'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Muaythai Şampiyonası'nda altın madalya, İtalya'da gerçekleştirilen Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda da birincilik elde etmişti.

Sudenur Basancı: "Adım adım ilerliyoruz"

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirmenin karşılığını da aldığını ifade eden Sudenur Basancı, "Şampiyona çok güzel geçti. Çok heyecanlıydım. Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik ve bunun karşılığını aldım. Birinci oldum. Maçta çok rahattım. Yani çok iyi bir maç geçti. Sağ olsun antrenörüm beni çok destekledi. Sabahları koşu yapıyoruz. Düzgün koşularımızı, gücümüzü çalışıyoruz. Ağırlık antrenmanları yapıyoruz. Akşam torba, model antrenmanları yapıyoruz. Antrenörüm birebir özel ilgileniyor sağ olsun. Diyet yapıyoruz. Daha çok gelişip ülkemizi daha iyi bir şekilde birinci kürsüsünde temsil edebilmek için çalışıyoruz. 2024 yılında dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. Gençlerde dünya ve Avrupa şampiyonu olmuştum. Aynısını büyükler kategorisinde de istiyorum. Yine Avrupa Oyunları'nda, Dünya Oyunları'nda ve tabii ki sonrasında olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Ülkemizi en iyi yerlerde temsil etmek istiyorum. Her şey basamak basamak. Biz şu an sağlam ilerliyoruz. Yeter ki destek olsunlar bizlere yani biz gibi sporculara. Böyle yetenekli başarılı sporculara destek olursa daha iyi işler başaracağımıza inanıyorum. Bu spor yönden fayda sağlar. Eğitim hayatında olsun, günlük hayatında daha özgüvenli bireyler olmamızı sağlıyor. Kesinlikle kendini savunmayı öğrenmeli diyorum arkadaşlarıma. Bu sporu tavsiye ediyorum. Kesinlikle yapmalılar" diye konuştu.

Cemal Kocabaş: "2024'e çok hızlı ve güçlü bir şekilde gireceğiz"

Antrenör Cemal Kocabaş da 2024'e çok hızlı ve güçlü bir şekilde gireceklerini söyleyerek, "Oradaki şampiyona tam hedeflediğimiz gibi oldu. Sudenur gençler kategorisinde Avrupa ve dünya şampiyonu olmuştu zaten. Benim amacım elit ve büyüklerde de bu başarı serüvenini sürdürmekti. Sudenur çalışmalarının karşılığını verdi. Kendinden yaşça büyük sporcuları da geçip şampiyon oldu. Çok büyük bir gurur. Ülkemiz ve bizim adımıza. 2024'e çok hızlı bir güçlü bir şekilde gireceğiz. Hem eğitim hayatını da sürdürüyor. İkisini bir arada. Sportif anlamda da 2024 bizim yılımız olacak. Biz antrenmanlarımız kompleks bir spor. Sabahları özellikle bir rutin bir şekilde koşu antrenmanı yapmak zorundayız" açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Dünya, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

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