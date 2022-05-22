Zonguldaklı sporcu Türkiye 2.'si oldu - Son Dakika
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Zonguldaklı sporcu Türkiye 2.'si oldu

22.05.2022 17:07
Zonguldaklı sporcu Türkiye 2.'si oldu

Adıyaman'da düzenlenen Okullararası Bilek Güreşi (Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası'nda Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni temsil eden sporcu Azra Nur Kartav 60 kg sol kol müsabakalarında Türkiye 2.si oldu.

Adıyaman'da düzenlenen Okullararası Bilek Güreşi (Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası'nda Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni temsil eden sporcu Azra Nur Kartav 60 kg sol kol müsabakalarında Türkiye 2.si oldu.

21-22 Mayıs 2022 tarihlerinde Adıyaman'da düzenlenen Okullararası Bilek Güreşi (Yıldızlar) Türkiye Şampiyonası Adıyaman'da 51 ilden 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Bu şampiyonadaki başarı ile Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi; 2021 2022 Eğitim Öğretim yılında Türkiye derecesi başarılarına bir yenisini daha ekledi. Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Melissa Somuncu ve Türkiye 2.'si Azra Nur Kartay, okulu ve Zonguldak'ı başarıyla temsil etmiş oldu. - ZONGULDAK

Zonguldaklı sporcu Türkiye 2.'si oldu
Zonguldaklı sporcu Türkiye 2.'si oldu
Zonguldaklı sporcu Türkiye 2.'si oldu

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Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret Vali Ayhan'dan şehit ve gazi derneklerine ziyaret Adıyaman'da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor Adıyaman'da Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası yapılıyor
Kaynak: İHA

İmam Hatip Liseleri, Adıyaman, Türkiye, Şehit, Spor, Son Dakika

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