Zonguldakspor Basket 67 Ligdeki Mücadelesini Sonlandırdı

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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Zonguldak spor Basket 67, sezonun ikinci haftasında konuk edeceği Fenerbahçe Opet karşılaşmasına da çıkmadı.

Kulübün Başkanı Kanat Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de mücadele etmenin zor olduğunu, sponsor desteği olmadan bu seviyede kalmanın mümkün olamayacağını söyledi.

"Süper Lig bambaşka bir seviye." diyen Tan, "Yeni spor yasası sponsorların desteğini vergiden düşebilmesine olanak sağlıyor. Biz de bu doğrultuda sponsor arayışına girdik fakat şehir dinamiklerinden beklediğimiz desteği bulamadık. Maalesef bütçemizi oluşturamadığımız için ligdeki mücadelenin dışında kalmak zorunda kaldık." diye konuştu.

Tan, alacakları kararları kamuoyuyla paylaşacaklarını ancak şehir ve taraftarlar olarak büyük bir üzüntü içerisinde olduklarını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir sezonda iki kez sahaya çıkmadığınızda federasyon, kurallar gereği sizi ligden düşürüyor. Ne yazık ki biz de bu nedenle ligden ihraç edildik ve Karadeniz'in tek basketbol takımının bu yolculuğu burada sona erdi."

Zonguldakspor Basket 67, 2024-2025 sezonunun ilk haftasında OGM Ormanspor karşılaşmasına çıkmamıştı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), OGM Ormanspor maçına çıkmayan Zonguldakspor Basket 67'nin hükmen mağlup ilan edildiğini açıklamıştı.

Fenerbahçe Kulübü de yaptığı açıklamada, Zonguldak Spor Basket 67 ve Fenerbahçe Opet arasında oynanması planlanan ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta mücadelesinin rakiplerinin ligden çekilme kararı sonrası iptal edildiğini açıkladı.