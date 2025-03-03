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Zonguldakspor'da İstifa

Zonguldakspor\'da İstifa

Zonguldakspor FK, başarısız sonuçlar sonrası teknik direktör Can Güven'le yollarını ayırdı.

03.03.2025 21:53
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TFF 3.Lig takımı Zonguldakspor FK teknik direktör Can Güven'le yollar ayrıldı.

TFF 3.Lig takımı Zonguldakspor FK üste üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Can Güven'le yollarını ayrıldı.

Güven veda mesajıyla camia ve taraftarlara veda etti.

Teknik direktör Can Güven, "Zonguldakspor'da sezon başından bu yana sürdürdüğüm teknik direktörlük görevinden bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Öncelikle Başkanımız Harun Demir'e Sportif AŞ Başkanımız Hakan Hürfikir'e tüm yönetim kurulu üyelerine ve futbolculara bundan sonraki lig sürecinde başarılar diliyorum. Zonguldakspor'da çalışmak büyük bir zevkti. Burada bulunduğum süre içinde mutlu ve güzel günler geçirdim. Her şey için teşekkür ediyorum. Futbolun içinde ayrılıklar da var. Zonguldak şehri ve Zonguldakspor meslek kariyerimin bir köşesinde her zaman güzel bir anı olarak kalacaktır" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

zonguldak, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

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