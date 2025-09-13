Zonguldakspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-0 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Zonguldakspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-0

Zonguldakspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-0
13.09.2025 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Zonguldakspor, Düzce Cam Düzcespor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 3. Lig 3. Grup 2. hafta maçında Zonguldakspor sahasında karşılaştığı Düzce Cam Düzcespor ile 0-0 ile berabere kaldı.

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Muhammed Burak Tufan, Batuhan Akkuş, Abdullah Yalçınkaya

Zonguldakspor: Enes Fidayeo, Özkan Zileli, Ali Barak, Enes Tayfun, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Rıdvan Özdemir dk. 72), Serhat Baştan (Adem Ali Barkın dk. 72), Yusuf Emre Alyaprak, Efe Binici (Yiğit Kotan dk. 79), Umut Ayar, Miraç Furkan Türközü (Özcan Yaşar dk. 79)

Düzce Cam Düzcespor: Mustafa Erdem Uysal, Emre Yıldırım, Abdulcebrail Akbulut, Emircan Bayrakdar, Ufuk Birdal (Alperen Aslan dk. 90), Emre Turan, Berat Kartal (Hasan Kürşat Kara dk. 63), Enescan Özdemir, İsa Nalbant (Mehmet Refik Can dk. 82), Emir Uzun (Eray Pazar dk. 63)

Sarı kartlar: Enes Tayfun, Yusuf Emre Alyaprak, Umut Ayar (Zonguldakspor), Mustafa Erdem Uysal, Emre Yıldırım, Emircan Bayrakdar (Düzce Cam Düzcespor) - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

zonguldak, 3-sayfa, Futbol, Düzce, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zonguldakspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-0 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
İzmir’deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
19:15
Canlı anlatım Karşılaşmada tempo inanılmaz
Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 20:30:21. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldakspor - Düzce Cam Düzcespor: 0-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.