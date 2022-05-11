2021-2022 sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve 11 Mayıs tarihlerinde oynanan yarı final ikinci maçları sonucunda Trabzonspor'u eleyen Yukatel Kayserispor ile Aytemiz Alanyaspor'u eleyen Demir Grup Sivasspor finalde eşleşti.
Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali, 26 Mayıs Perşembe günü saat 20.45'te İstanbul Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › ZTK finalinde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşacak - Son Dakika