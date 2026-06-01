Zverev ve Andreeva Roland Garros'ta Çeyrek Finale Yükseldi

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Alexander Zverev ile Mirra Andreeva çeyrek finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen organizasyonda 8. günün akşam seansında erkeklerle 2024'ün finalisti Alman Zverev (2), Hollandalı Jesper de Jong'u 3-0 ile geçerek adını bir üst tura yazdırdı.

İspanyol raket Rafael Jodar, vatandaşı Pablo Carreno karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi.

Kadınlarda ise Rus raket Mirra Andreeva (8), İsviçreli Jil Teichmann'ı 2-0 yenerek üst tura çıktı.