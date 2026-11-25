Ağrı'da 100. yıl masa tenisi ve satranç turnuvasında ödülleri Kaymakam Kılıç verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'nın il oluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi ve satranç turnuvasının finali ve ödül töreni Taşlıçay Kaymakamı Kübra Baka Kılıç'ın katılımıyla yapıldı. Dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Kaymakam Kılıç, öğrencileri tebrik etti.
Ağrı’nın il oluşunun 100. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi ve satranç turnuvasının final müsabakaları ve ödül töreni, Taşlıçay Kaymakam Kübra BAKA KILIÇ’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Büyük heyecan ve centilmenlik içerisinde geçen müsabakaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri Taşlıçay Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ tarafından takdim edildi. Öğrencileri tebrik eden Kaymakam BAKA KILIÇ, başarılarının devamını diledi.
Sporun birleştirici gücünü ön plana çıkaran, öğrenciler arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştiren turnuva, ödül töreninin ardından sona erdi. Organizasyona katılan tüm öğrenciler tebrik edilirken etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür edildi.
Haber: Servet Arslan
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