Ağrı’nın Taşlıçay İlçe Kaymakamı Kübra BAKA KILIÇ’ın öncülüğünde, Kaymakamlığımız koordinesinde ve AFAD iş birliğiyle oluşturulan 24 kişilik Afetlerde Acil Barınma Ekibi, akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayarak Ağrı’nın ilk akredite afet barınma ekibi olma unvanını kazandı.

İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında oluşturulan ekip; Destek AFAD Gönüllüsü Eğitimi, İlk Yardım Eğitimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile uygulamalı çadır kurma eğitimlerini başarıyla tamamladı. Aldıkları eğitimler ve gerçekleştirdikleri uygulamalarla afet ve acil durumlarda görev yapabilecek donanıma ulaşan ekip, ihtiyaç duyulan anlarda vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına destek vermek üzere hazır hale geldi.

Taşlıçay’da afetlere hazırlık ve müdahale kapasitesinin geliştirilmesi açısından önemli bir kazanım olan bu başarı, kurumsal iş birliği ve koordinasyonun da somut bir göstergesi oldu.

Afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturulmasına katkı sunan ekibimizi tebrik ediyor, sürece emek veren tüm kurum ve personele teşekkür ediyoruz.

Haber: Servet Arslan