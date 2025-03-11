12 yıl sonra bir ilk! iPhone telefonlarda bildiğiniz her şey değişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

12 yıl sonra bir ilk! iPhone telefonlarda bildiğiniz her şey değişiyor

Geniş Video İzle

Apple, 12 yıl sonra büyük bir değişikliğe hazırlanıyor. Piyasaya süreceği yeni sürüm ile bambaşka bir arayüz hedefleyen marka söz konusu güncelleme ile iPhone, iPad ve Mac'in işletim sistemlerinin görünümünü tamamıyla değiştirecek. Apple'ın yeni yazılımını haziran ayında düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtması bekleniyor.

11.03.2025 12:50  Güncelleme: 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyada milyonlarca kişinin kullandığı iPhone'larda yıllar sonra büyük bir değişikliğe gidiliyor. Apple 12 yılın ardından piyasaya süreceği yeni sürüm ile bambaşka bir arayüz hedefliyor.

MENÜLER VE PENCERELER DEĞİŞİYOR

Söz konusu güncelleme, iPhone, iPad ve Mac'in işletim sistemlerinin görünümünü ve arayüzünde değişiklik olacak. Vision Pro'nun yazılımına dayanan yenilemenin, simgeler, menüler, uygulamalar, pencereler ve sistem düğmelerinde bir stil güncellemesi içereceği ileri sürüldü.

GEZİNME VE KONTROL ETME BİÇİMİ BASİTLEŞECEK

Olası yazılım yenilemesi, iPhone üreticisinin cihazlarının çekiciliğini artırmak için yapay zeka özelliklerine sahip yeni iPad Air ve MacBook Air'ı piyasaya sürmesinden bir hafta sonra geldi. Bloomberg'in haberine göre şirket, bu hamleyle beraber kullanıcıların cihazlarında gezinme ve kontrol etme biçimini basitleştirmeyi amaçlıyor.

TARİH BELLİ GİBİ

Apple, haziranda düzenlenecek Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda yeni yazılımı tanıtmayı planlıyor.

12 yıl sonra bir ilk! iPhone telefonlarda bildiğiniz her şey değişiyor

Teknoloji, Yazılım, Dünya, Apple, İpad, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 12 yıl sonra bir ilk! iPhone telefonlarda bildiğiniz her şey değişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sarıyer ve Şişli Belediyelerine düzenlenen operasyondan İmamoğlu’nun danışmanı da çıktı Sarıyer ve Şişli Belediyelerine düzenlenen operasyondan İmamoğlu'nun danışmanı da çıktı
Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu
Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
Çanakkale’de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış Çanakkale'de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış
Süper Lig devinden Isco’ya reddedemeyeceği teklif Süper Lig devinden Isco'ya reddedemeyeceği teklif
Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Danimarkalılar, Trump’tan Grönland’a karşılık California’yı istiyor Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor
Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte

13:11 Sarıyer ve Şişli Belediyelerine düzenlenen operasyondan İmamoğlu’nun danışmanı da çıktı Sarıyer ve Şişli Belediyelerine düzenlenen operasyondan İmamoğlu'nun danışmanı da çıktı
12:46 Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti Başını defalarca yere vurdu Eski sevgilisini sokak ortasında vahşice katletti! Başını defalarca yere vurdu
12:17 ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı İmza an meselesi ABD ile Ukrayna arasında görüşmeler başladı! İmza an meselesi
11:37 Ece Gürel’in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu
08:38 SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma Bugün bir ilk yaşanacak SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak
18:11 Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu
18:10 Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
18:01 Çanakkale’de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış Çanakkale'de komşusunu ve polis memurunu yaralayan şahıs, annesini rehin almış
17:55 Süper Lig devinden Isco’ya reddedemeyeceği teklif Süper Lig devinden Isco'ya reddedemeyeceği teklif
17:48 Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
17:36 Danimarkalılar, Trump’tan Grönland’a karşılık California’yı istiyor Danimarkalılar, Trump'tan Grönland'a karşılık California'yı istiyor
17:33 Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2025 13:37:33. #7.12#
SON DAKİKA: 12 yıl sonra bir ilk! iPhone telefonlarda bildiğiniz her şey değişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.