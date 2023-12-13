2023 App Store En Popüler Uygulamalar ve Oyunlar

Geçtiğimiz ay 2023 App Store Ödülü kazananlarının açıklanmasının ardından Apple, şimdi de yılın en popüler uygulamalarına derinlemesine bir bakış paylaştı. Apple, bir basın bülteninde "35'ten fazla ülke ve bölgedeki kullanıcılar için yerelleştirilmiş yıl sonu grafikleriyle 2023'ün en popüler uygulama ve oyunlarını" ödüllendirdi. İşte 2023 yılının en çok indirilen uygulama ve oyunları listesi.
2023 App Store en çok indirilen uygulamalar ve oyunlar
Buradaki en dikkat çekici bilgilerden biri, Instagram'ın Twitter'a rakibi olan Threads'in yılın en çok indirilen dördüncü ücretsiz iPhone uygulaması olmasıydı. Threads henüz Temmuz ayında piyasaya sürüldü, bu nedenle uygulamanın yalnızca beş aylık kullanılabilirliğine rağmen yıl sonu listelerinde görünmesini görmek etkileyici bir sonuç olarak ön plana çıktı.
Apple, App Store'un haftalık ortalama 650 milyondan fazla ziyaretçiye sahip olduğunu ve bu durumun onu "dünyanın en güvenli ve en canlı uygulama pazarı" haline getirmeye yardımcı olduğunu söylüyor.
Aşağıda yılın en iyi App Store uygulamalarının ve oyunlarını sizler için listeledik. Ayrıca App Store'un Bugün sekmesinde daha fazla ayrıntı içeren özel olarak hazırlanmış bir deneyim de bulunabiliyor.
2023 yılının en çok indirilen uygulama ve oyunları
En Popüler Ücretsiz iPhone Uygulamaları
Temu: Shop Like a Billionaire
CapCut – Video Düzenleyici
Max: HBO, TV ve Film Akışı
Threads, bir Instagram uygulaması
TikTok
YouTube
WhatsApp Messenger
Gmail
Ücretli En Popüler iPhone Uygulamaları
Shadowrocket
HotSchedules
Procreate Pocket
The Wonder Weeks
75 Hard
AutoSleep Track Sleep on Watch
Goblin Tools
TonalEnergy Tuner & Metronome
SkyView
AnkiMobile Flashcards
En Popüler Ücretsiz iPhone Oyunları
MONOPOLY GO!
Roblox
Royal Match
Subway Surfers
Gardenscapes
Call of Duty: Mobile
Block Blast!
Makeover Studio: Makeup Games
Parking Jam 3D
Survivor!.io
Ücretli En Popüler iPhone Oyunları
Minecraft
Heads Up!
Geometry Dash
Bloons TD 6
MONOPOLY
Papa's Freezeria To Go!
Plague Inc.
Red's First Flight
Five Nights at Freddy's
Grand Theft Auto: San Andreas
En Popüler Ücretsiz iPad Uygulamaları
Maksimum: HBO, TV ve Film Akışı
YouTube: İzle, Dinle, Yayınla
Netflix
Google Chrome
Disney+
Goodnotes 6
TikTok
Amazon Prime Video
Temu: Shop Like a Billionaire
Peacock TV: Stream TV & Movies
Ücretli En Popüler iPad Uygulamaları
Procreate
Shadowrocket
Nomad Sculpt
forScore
Toca Life: Hospital
Bluebeam Revu for iPad
Teach Your Monster to Read
AnkiMobile Flashcards
Endless Paper
ToonSquid
En Popüler Ücretsiz iPad Oyunları
Roblox
Magic Tiles 3: Piano Game
Subway Surfers
Royal Match
Among Us!
Duet Cats: Cute Cat Games
Stumble Guys
MONOPOLY GO!
Bridge Race
Gardenscapes
Ücretli En Popüler iPad Oyunları
Minecraft
Geometry Dash
Bloons TD 6
Stardew Valley
MONOPOLY
Five Nights at Freddy's
Red's First Flight
Poppy Playtime Chapter 1
Plague Inc.
Garten of Banban 2
En Popüler Apple Arcade Oyunları
NBA 2K23 Arcade Edition
Cooking Mama: Cuisine!
Bloons TD 6+
Angry Birds Reloaded
Sneaky Sasquatch
Warped Kart Racers
Hello Kitty Island Adventure
Snake.io+
Fruit Ninja Classic+
Solitaire by MobilityWare+
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