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2023 App Store En Popüler Uygulamalar ve Oyunlar - Son Dakika
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2023 App Store En Popüler Uygulamalar ve Oyunlar

Apple, 2023 yılının en popüler uygulama ve oyunlarını açıkladı. Instagram'ın Threads uygulaması dikkat çekici bir başarı elde etti. App Store, dünyanın en güvenli ve en canlı uygulama pazarı olarak öne çıkıyor.

2023 App Store En Popüler Uygulamalar ve Oyunlar
13.12.2023 - 01:13,
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Geçtiğimiz ay 2023 App Store Ödülü kazananlarının açıklanmasının ardından Apple, şimdi de yılın en popüler uygulamalarına derinlemesine bir bakış paylaştı. Apple, bir basın bülteninde "35'ten fazla ülke ve bölgedeki kullanıcılar için yerelleştirilmiş yıl sonu grafikleriyle 2023'ün en popüler uygulama ve oyunlarını" ödüllendirdi. İşte 2023 yılının en çok indirilen uygulama ve oyunları listesi.

2023 App Store en çok indirilen uygulamalar ve oyunlar

Buradaki en dikkat çekici bilgilerden biri, Instagram'ın Twitter'a rakibi olan Threads'in yılın en çok indirilen dördüncü ücretsiz iPhone uygulaması olmasıydı. Threads henüz Temmuz ayında piyasaya sürüldü, bu nedenle uygulamanın yalnızca beş aylık kullanılabilirliğine rağmen yıl sonu listelerinde görünmesini görmek etkileyici bir sonuç olarak ön plana çıktı.

Apple, App Store'un haftalık ortalama 650 milyondan fazla ziyaretçiye sahip olduğunu ve bu durumun onu "dünyanın en güvenli ve en canlı uygulama pazarı" haline getirmeye yardımcı olduğunu söylüyor.

Aşağıda yılın en iyi App Store uygulamalarının ve oyunlarını sizler için listeledik. Ayrıca App Store'un Bugün sekmesinde daha fazla ayrıntı içeren özel olarak hazırlanmış bir deneyim de bulunabiliyor.

2023 yılının en çok indirilen uygulama ve oyunları

En Popüler Ücretsiz iPhone Uygulamaları

Temu: Shop Like a Billionaire

CapCut – Video Düzenleyici

Max: HBO, TV ve Film Akışı

Threads, bir Instagram uygulaması

TikTok

Instagram

Google

YouTube

WhatsApp Messenger

Gmail

Ücretli En Popüler iPhone Uygulamaları

Shadowrocket

HotSchedules

Procreate Pocket

The Wonder Weeks

75 Hard

AutoSleep Track Sleep on Watch

Goblin Tools

TonalEnergy Tuner & Metronome

SkyView

AnkiMobile Flashcards

En Popüler Ücretsiz iPhone Oyunları

MONOPOLY GO!

Roblox

Royal Match

Subway Surfers

Gardenscapes

Call of Duty: Mobile

Block Blast!

Makeover Studio: Makeup Games

Parking Jam 3D

Survivor!.io

Ücretli En Popüler iPhone Oyunları

Minecraft

Heads Up!

Geometry Dash

Bloons TD 6

MONOPOLY

Papa's Freezeria To Go!

Plague Inc.

Red's First Flight

Five Nights at Freddy's

Grand Theft Auto: San Andreas

En Popüler Ücretsiz iPad Uygulamaları

Maksimum: HBO, TV ve Film Akışı

YouTube: İzle, Dinle, Yayınla

Netflix

Google Chrome

Disney+

Goodnotes 6

TikTok

Amazon Prime Video

Temu: Shop Like a Billionaire

Peacock TV: Stream TV & Movies

Ücretli En Popüler iPad Uygulamaları

Procreate

Shadowrocket

Nomad Sculpt

forScore

Toca Life: Hospital

Bluebeam Revu for iPad

Teach Your Monster to Read

AnkiMobile Flashcards

Endless Paper

ToonSquid

En Popüler Ücretsiz iPad Oyunları

Roblox

Magic Tiles 3: Piano Game

Subway Surfers

Royal Match

Among Us!

Duet Cats: Cute Cat Games

Stumble Guys

MONOPOLY GO!

Bridge Race

Gardenscapes

Ücretli En Popüler iPad Oyunları

Minecraft

Geometry Dash

Bloons TD 6

Stardew Valley

MONOPOLY

Five Nights at Freddy's

Red's First Flight

Poppy Playtime Chapter 1

Plague Inc.

Garten of Banban 2

En Popüler Apple Arcade Oyunları

NBA 2K23 Arcade Edition

Cooking Mama: Cuisine!

Bloons TD 6+

Angry Birds Reloaded

Sneaky Sasquatch

Warped Kart Racers

Hello Kitty Island Adventure

Snake.io+

Fruit Ninja Classic+

Solitaire by MobilityWare+

Kaynak: Shiftdelete
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Instagram, Apple, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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