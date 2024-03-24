Son yıllarda otomobil pazarı, rekabetin artmasıyla birlikte daha da hareketlendi. Elektrikli araçların daha da popüler hale gelmesi ile birlikte şirketler, piyasada öne çıkabilmek için çeşitli stratejiler uygulamaya başladı. Peki geçen sene dünyada en çok üretilen otomobiller hangileri? İşte liste…
Dünyada en çok üretilen otomobiller
Fransız otomotiv araştırma şirketi Inovev tarafından yayınlanan son rapor ile 2023'te dünyada en çok üretilen otomobiller belli oldu. Buna göre birinci sırada Tesla Model Y yer aldı. Aktarılan bilgilere göre 1 milyon 137 bin 885 adet Tesla Model Y üretildi.
Listenin ikinci sırasında 989 bin 517 ile Toyota RAV4 olduğunu görüyoruz. Hemen ardından onu Ford F serisi (933 bin 198), Toyota Corolla (869 bin 228), Honda CR-V (679 bin 832), Ram Trucks (651 bin 581) ve Toyota Hilux (646 bin 975) takip etti.
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2023'te dünyada en çok üretilen otomobiller şu şekilde sıralandı;
Listeye baktığımızda Toyota'nın 4 araç modeli ile sıralamaya girdiğini görüyoruz. Tesla ise 2 otomobiliyle listede yer alıyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir otomobil var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › 2023'te dünyada en çok üretilen otomobiller belli oldu - Son Dakika Ark: The Animated Series adlı dizi, Paramount+ üzerinden izlenebilir hale geldi. Dizinin kadrosunda Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, Jeffrey Wright, Elliot Page ve Madeleine Madden gibi önemli isimler yer alıyor. Uyarlama dizi, bir kadının tarih öncesi yaratıklarla dolu bir adada mahsur kalmasını konu alıyor. Samsung Galaxy M55 5G, yaklaşan bir model olup 50 Megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak. Bu, Samsung'un şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü selfie kamerasına sahip telefonu olacak. Cihaz, selefi Galaxy M54 ile aynı tasarıma sahip olacak ve Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciyle güçlendirilecek. Ayrıca, 6.7 inç Süper AMOLED+ ekran, 120Hz yenileme hızı, 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olacak. Xiaomi, geniş bir ürün yelpazesi sunarak akıllı telefon pazarında çalışmalarına devam ediyor. DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip Xiaomi modeli Xiaomi Mix Fold 3 olarak belirlendi. İkinci sırada Xiaomi 13 Pro yer alırken, üçüncü sırada Xiaomi 13 modeli bulunuyor. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6'nın titanyum çerçeveye sahip olacağı iddia ediliyor. Bu durum, telefonun daha dayanıklı ve sağlam olmasını sağlayacak. Gümüşhane'nin Akgedik köyünde Muhammet Tutar ve oğlu Furkan Tutar, dronla çekim yaparken kayalık alandaki ayıyı fark etti. Ayıyı bir süre dronla kayıt altına alan baba ve oğlu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Muhammet Tutar, ayının kış uykusundan uyandığını tahmin etti. Samsung'un uygun fiyatlı tableti Galaxy Tab S6 Lite (2024), renk seçenekleri ve teknik özellikleriyle sızdırıldı. Tablet, resmi listelerde ve sertifikasyon sitelerinde görüldü. Yeni sızıntı, cihaz hakkında daha fazla bilgi veriyor. Galaxy Tab S6 Lite, önceki versiyonuna benzer özelliklere sahip olacak ve Nane, pembe ve siyah renk seçenekleri sunacak. Tabletin tasarımı ve teknik özellikleri büyük olasılıkla önceki modele benzer olacak. Ayrıca, tabletin güçlü yonga seti, büyük pil kapasitesi ve S-Pen desteği gibi özellikleri de bulunacak. Dusk Golem adlı sızıntı kaynağına göre, Capcom Dragon's Dogma 2'de açık dünya deneyimlerini geliştirdi ve RE Engine'deki mevcut iyileştirmeleri ve gelişmiş teknolojiyi, Monster Hunter Wild ve Resident Evil 9 geliştirme sürecinde kullanmak istiyor. Resident Evil 9'un da açık dünya olarak geliştirileceği söyleniyor. TED Robotics, İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenen FIRST Robotics Competition İstanbul Bölgesel Yarışları'nda performans yarışlarındaki üstün performansıyla birinci sırada yer alarak 'Winner' ödülünü kazandı. TED Robotics, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. WhatsApp, yapay zeka ile fotoğraf düzenleme imkanı sunacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar yapay zeka aracılığıyla arka plan tasarlayabilecek, filtreler ve stiller uygulayabilecek ve boşlukları doldurabilecek. Henüz aktif olmayan bu özelliklerin ne kadar işe yarar olduğu ve Instagram gibi diğer uygulamalara ne zaman geleceği ise belirsiz. Apple, AirTag takip cihazına yolladığı 2.0.73 güncellemesinde yapılan bir tarih hatası nedeniyle güncellemenin tüm dünyaya aynı anda gönderildiğini açıkladı. Bu hata, Apple sunucularında kafa karışıklığı yaratmıştır. Güncellemenin küçük boyutlu bir cihazda yaşanması, sunucuların etkilenmesini engellemiştir. AirTag kullanıcıları, güncellemeyi iPhone'un Bul uygulaması üzerinden yapabilirler. Game of Thrones, dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanan fantastik bir TV serisi. 'The Rains of Castamere' adlı bölüm, hem en iyi hem de en sarsıcı bölümlerden biri olarak kabul edildi. Bu bölümde, Robb Stark ve ailesinin düğünü sırasında yaşanan korkunç bir katliam izleyicileri derinden etkiledi. IMDb'de 9,9 puan alarak TV tarihinde en yüksek puan alan bölümlerden biri oldu.
OtomobilÜretim Adedi1) Tesla Model Y1 milyon 137 bin 8852) Toyota RAV4989 bin 5173) Ford F serisi933 bin 1984) Toyota Corolla869 bin 2285) Honda CR-V679 bin 8326) Ram Trucks651 bin 5817) Toyota Hilux646 bin 9758) Toyota Camry645 bin 9159) BYD Song645 bin 26410) Tesla Model 3636 bin 519
Listeye baktığımızda Toyota'nın 4 araç modeli ile sıralamaya girdiğini görüyoruz. Tesla ise 2 otomobiliyle listede yer alıyor.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sıralamada görmeyi beklediğiniz bir otomobil var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › 2023'te dünyada en çok üretilen otomobiller belli oldu - Son Dakika
Ark: The Animated Series adlı dizi, Paramount+ üzerinden izlenebilir hale geldi. Dizinin kadrosunda Michelle Yeoh, Russell Crowe, Gerard Butler, David Tennant, Jeffrey Wright, Elliot Page ve Madeleine Madden gibi önemli isimler yer alıyor. Uyarlama dizi, bir kadının tarih öncesi yaratıklarla dolu bir adada mahsur kalmasını konu alıyor.
Samsung Galaxy M55 5G, yaklaşan bir model olup 50 Megapiksellik bir ön kameraya sahip olacak. Bu, Samsung'un şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü selfie kamerasına sahip telefonu olacak. Cihaz, selefi Galaxy M54 ile aynı tasarıma sahip olacak ve Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciyle güçlendirilecek. Ayrıca, 6.7 inç Süper AMOLED+ ekran, 120Hz yenileme hızı, 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama ve Android 14 işletim sistemi gibi özelliklere sahip olacak.
Xiaomi, geniş bir ürün yelpazesi sunarak akıllı telefon pazarında çalışmalarına devam ediyor. DxOMark verilerine göre en iyi ekrana sahip Xiaomi modeli Xiaomi Mix Fold 3 olarak belirlendi. İkinci sırada Xiaomi 13 Pro yer alırken, üçüncü sırada Xiaomi 13 modeli bulunuyor.
Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Fold 6'nın titanyum çerçeveye sahip olacağı iddia ediliyor. Bu durum, telefonun daha dayanıklı ve sağlam olmasını sağlayacak.
Gümüşhane'nin Akgedik köyünde Muhammet Tutar ve oğlu Furkan Tutar, dronla çekim yaparken kayalık alandaki ayıyı fark etti. Ayıyı bir süre dronla kayıt altına alan baba ve oğlu, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Muhammet Tutar, ayının kış uykusundan uyandığını tahmin etti.
Samsung'un uygun fiyatlı tableti Galaxy Tab S6 Lite (2024), renk seçenekleri ve teknik özellikleriyle sızdırıldı. Tablet, resmi listelerde ve sertifikasyon sitelerinde görüldü. Yeni sızıntı, cihaz hakkında daha fazla bilgi veriyor. Galaxy Tab S6 Lite, önceki versiyonuna benzer özelliklere sahip olacak ve Nane, pembe ve siyah renk seçenekleri sunacak. Tabletin tasarımı ve teknik özellikleri büyük olasılıkla önceki modele benzer olacak. Ayrıca, tabletin güçlü yonga seti, büyük pil kapasitesi ve S-Pen desteği gibi özellikleri de bulunacak.
Dusk Golem adlı sızıntı kaynağına göre, Capcom Dragon's Dogma 2'de açık dünya deneyimlerini geliştirdi ve RE Engine'deki mevcut iyileştirmeleri ve gelişmiş teknolojiyi, Monster Hunter Wild ve Resident Evil 9 geliştirme sürecinde kullanmak istiyor. Resident Evil 9'un da açık dünya olarak geliştirileceği söyleniyor.
TED Robotics, İstanbul Volkswagen Arena'da düzenlenen FIRST Robotics Competition İstanbul Bölgesel Yarışları'nda performans yarışlarındaki üstün performansıyla birinci sırada yer alarak 'Winner' ödülünü kazandı. TED Robotics, Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
WhatsApp, yapay zeka ile fotoğraf düzenleme imkanı sunacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Kullanıcılar yapay zeka aracılığıyla arka plan tasarlayabilecek, filtreler ve stiller uygulayabilecek ve boşlukları doldurabilecek. Henüz aktif olmayan bu özelliklerin ne kadar işe yarar olduğu ve Instagram gibi diğer uygulamalara ne zaman geleceği ise belirsiz.
Apple, AirTag takip cihazına yolladığı 2.0.73 güncellemesinde yapılan bir tarih hatası nedeniyle güncellemenin tüm dünyaya aynı anda gönderildiğini açıkladı. Bu hata, Apple sunucularında kafa karışıklığı yaratmıştır. Güncellemenin küçük boyutlu bir cihazda yaşanması, sunucuların etkilenmesini engellemiştir. AirTag kullanıcıları, güncellemeyi iPhone'un Bul uygulaması üzerinden yapabilirler.
Game of Thrones, dünya genelinde büyük bir popülerlik kazanan fantastik bir TV serisi. 'The Rains of Castamere' adlı bölüm, hem en iyi hem de en sarsıcı bölümlerden biri olarak kabul edildi. Bu bölümde, Robb Stark ve ailesinin düğünü sırasında yaşanan korkunç bir katliam izleyicileri derinden etkiledi. IMDb'de 9,9 puan alarak TV tarihinde en yüksek puan alan bölümlerden biri oldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?