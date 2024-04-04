2024 Renault Captur Modeli Dünya Lansmanıyla Tanıtıldı

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B segment SUV sınıfının öncüleri arasında yer alan Renault Captur, yaklaşık on yıldır yollarda ve 90 ülkede iki milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Bugün de Renault, makyajlı Captur modelini dünya lansmanıyla tanıttı. İşte 2024 Renault Captur özellikleri…

Makyajlı Yeni 2024 Renault Captur özellikleri

Çift renkli gövde ve geniş iç mekan gibi karakteristik özelliklerini koruyan Renault Captur, yeni teknolojik donanımlarla güncellendi. Yeni Esprit Alpine donanım seviyesi ile hem iç hem dış tasarımda daha zarif ve sportif bir görünüm sunarken, yeni ekranlar ve döşemeler ile iç mekanı modernize ediyor.

Makyajlı Yeni 2024 Renault Captur, 145 BG gücündeki E-Tech full hybrid versiyonu da dahil olmak üzere beş motor seçeneği gibi özellikleri ile satışa çıkıyor. Şasi ve hidrolik direksiyonun yeniden tasarlanması ile daha dinamik bir sürüş deneyimi vaat ederken, Extended Grip sistemi ile her türlü yol koşulunda optimal yol tutuşu sağlıyor.

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Dış tasarımında Rafale Grisi renk seçeneği ve Esprit Alpine donanım seviyesi ile premium bir görünüm sunan Yeni Renault Captur, çift renkli gövde seçenekleri ve estetik hava girişleri ile dikkat çekiyor. İç tasarımda OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve 10,25 inçe kadar büyüklükte yeni gösterge ekranları modern bir hava katıyor. Android Automotive 12 sistemi ile araç içi teknoloji konusunda gelişmiş özellikler sunuyor.

Makyajlı Renault Captur, ECO, SPORT, COMFORT ve MYSENSE olmak üzere dört farklı sürüş modu sunan MULTI-SENSE sistemine sahip. Ayrıca, 28 adet yeni nesil sürüş yardımcısı ile pasif ve aktif güvenlik açısından üst düzey bir performans sergiliyor.