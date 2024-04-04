B segment SUV sınıfının öncüleri arasında yer alan Renault Captur, yaklaşık on yıldır yollarda ve 90 ülkede iki milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Bugün de Renault, makyajlı Captur modelini dünya lansmanıyla tanıttı. İşte 2024 Renault Captur özellikleri…
Makyajlı Yeni 2024 Renault Captur özellikleri
Çift renkli gövde ve geniş iç mekan gibi karakteristik özelliklerini koruyan Renault Captur, yeni teknolojik donanımlarla güncellendi. Yeni Esprit Alpine donanım seviyesi ile hem iç hem dış tasarımda daha zarif ve sportif bir görünüm sunarken, yeni ekranlar ve döşemeler ile iç mekanı modernize ediyor.
Makyajlı Yeni 2024 Renault Captur, 145 BG gücündeki E-Tech full hybrid versiyonu da dahil olmak üzere beş motor seçeneği gibi özellikleri ile satışa çıkıyor. Şasi ve hidrolik direksiyonun yeniden tasarlanması ile daha dinamik bir sürüş deneyimi vaat ederken, Extended Grip sistemi ile her türlü yol koşulunda optimal yol tutuşu sağlıyor.
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Dış tasarımında Rafale Grisi renk seçeneği ve Esprit Alpine donanım seviyesi ile premium bir görünüm sunan Yeni Renault Captur, çift renkli gövde seçenekleri ve estetik hava girişleri ile dikkat çekiyor. İç tasarımda OpenR Link bilgi-eğlence sistemi ve 10,25 inçe kadar büyüklükte yeni gösterge ekranları modern bir hava katıyor. Android Automotive 12 sistemi ile araç içi teknoloji konusunda gelişmiş özellikler sunuyor.
Makyajlı Renault Captur, ECO, SPORT, COMFORT ve MYSENSE olmak üzere dört farklı sürüş modu sunan MULTI-SENSE sistemine sahip. Ayrıca, 28 adet yeni nesil sürüş yardımcısı ile pasif ve aktif güvenlik açısından üst düzey bir performans sergiliyor.
Son Dakika › Teknoloji › 2024 Renault Captur Modeli Dünya Lansmanıyla Tanıtıldı - Son Dakika Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı. Mobilite odağında iş fikri olan girişimlerin başvuru yapabileceği programa son başvuru tarihi 12 Nisan 2024. Program kapsamında girişimcilere iş birliği fırsatı, yatırım fonlarından öncelikli yararlanma, mentörlük ve eğitim imkanları sunulacak. Apple, iOS 17.5 beta güncellemesiyle birlikte iPadOS 17.5 beta sürümünü de yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte iPad kullanıcıları da pil sağlığı menüsünden pil kapasitesi ve döngü sayısını görebilecekler. Bu gelişme tablet sektörü için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Arçelik, Türkiye'de ve tüm dünyada gerçekleştirdiği operasyonları ortak bir kurumsal marka çatısı altında toplamaya karar verdi. Şirket, bundan sonra Beko ismi adı altında faaliyetlerine devam edecek. Arçelik A.Ş., Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasını Beko olarak kullanacak ve halka açık ana şirket Arçelik A.Ş. ismini koruyacak. Beko, dünya çapında 57 ülkede faaliyet gösteren ve 55 bin çalışana sahip olan bir markadır. OpenAI'nın metinden video oluşturan yapay zeka aracı Sora, August Kamp'ın Worldweight şarkısı için hazırladığı müzik videosuyla gündeme oturdu. Video, farklı ortamların görüntülerini bir araya getirerek müzikle uyumlu bir görsel şölen sunuyor. Sora'nın gelecekte daha kaliteli içerikler üretebileceği ve maddi yeterliliği olmayan içerik üreticileri için önemli bir fırsat olduğu belirtiliyor. Ancak Sora, telif ihlali iddialarıyla eleştiri alıyor ve müzik sektörünün ileri gelenleri tarafından hoş karşılanmıyor. Trendyol'un 2024 verilerine göre Türk tekstil ürünleri ve mutfak eşyaları, e-ihracat şampiyonu oldu. Türkiye'den dünyaya ürün gönderen satıcılar, özellikle Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ticaret hacmini artırdı. Trendyol'un sağladığı e-ihracat imkanları sayesinde yerel üreticiler dünya pazarlarına adım atma ve Türk ürünlerinin kalitesini uluslararası alanda tanıtma şansı buldu. Samsung'un yeni Bespoke AI Serisi ev aletleri, dahili Wi-Fi, kameralar, yapay zeka çipleri ve SmartThings uygulaması uyumluluğu gibi özelliklere sahip. Bu seride yer alan ev aletleri, kullanıcıların evdeki diğer akıllı cihazları kolayca kontrol etmelerine olanak tanıyan gömülü özelliklere sahip. Örneğin Bespoke AI Serisi bir buzdolabı, kullanıcılara yiyecek stoklarını takip etme, son kullanma tarihlerini izleme ve hatta yemek tarifleri önerme gibi işlevler sunabilir. Ayrıca, Mobile Smart Connect özelliği sayesinde kullanıcılar cihazlarını akıllı telefonlarından kolayca kontrol edebilirler. Çinli otomobil üreticisi BYD, bu yıl içinde piyasaya çıkaracağı ilk elektrikli pickup modeliyle küresel pazara adım atacak. Toyota Hilux'tan daha büyük olacağı belirtilen araç, otonom sürüş ve konfora önem verecek. BYD'nin bu hamlesi, elektrikli pickup segmentinin küresel olarak değişmeye başladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Motor özellikleri henüz belirsiz olan aracın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali de bulunuyor. Honor X7b, 2023 yılının son aylarında ortaya çıkan bir modeldir. Şimdi ise 5G destekli yeni versiyonu piyasaya sürüldü. Honor X7b 5G, Dimensity 6020 işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama, 108 Megapiksel ana kamera, 6000 mAh pil gibi özellikler sunuyor. Ayrıca 6,8 inç LCD ekran, 90Hz yenileme hızı, 35W hızlı şarj desteği gibi özelliklere de sahiptir. Fiyatı ise 249 Euro seviyelerindedir. Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) karbondioksit ile sera gazı emisyonlarının envanterini hesaplayacak, Avrupa Birliğine (AB) ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izini belirleyecek. KBÜ Demir Çelik Enstitüsü ile KARÇEL arasında imzalanan sözleşme ile KARÇEL'in faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit ve sera gazı emisyonları hesaplanacak ve AB'ye ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izi raporlanacak.
Makyajlı Yeni 2024 Renault Captur özellikleri Motor Seçenekleri145 BG E-Tech full hybrid dahil, 5 farklı motor seçeneğiŞanzımanOtomatikDış TasarımRafale Grisi, çift renkli gövde, Esprit Alpine donanım seviyesiİç TasarımOpenR Link bilgi-eğlence sistemi, 10,25 inç gösterge ekranıSürüş ModlarıECO, SPORT, COMFORT, MYSENSEGüvenlik28 adet yeni nesil sürüş yardımcısı (ADAS)Bagaj Hacmi536 dm3 VDA (Genişletildiğinde 650 dm3 VDA)Saklama AlanıToplam 24,7 litreArka Koltuk Diz Mesafesi221 mmCO2 Emisyonu105 gr/kmJant Seçenekleri18 inç (Extended Grip ile)
Son Dakika › Teknoloji › 2024 Renault Captur Modeli Dünya Lansmanıyla Tanıtıldı - Son Dakika
Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi tarafından düzenlenen Mobilite Hızlandırma Programı'na başvurular başladı. Mobilite odağında iş fikri olan girişimlerin başvuru yapabileceği programa son başvuru tarihi 12 Nisan 2024. Program kapsamında girişimcilere iş birliği fırsatı, yatırım fonlarından öncelikli yararlanma, mentörlük ve eğitim imkanları sunulacak.
Apple, iOS 17.5 beta güncellemesiyle birlikte iPadOS 17.5 beta sürümünü de yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte iPad kullanıcıları da pil sağlığı menüsünden pil kapasitesi ve döngü sayısını görebilecekler. Bu gelişme tablet sektörü için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.
Arçelik, Türkiye'de ve tüm dünyada gerçekleştirdiği operasyonları ortak bir kurumsal marka çatısı altında toplamaya karar verdi. Şirket, bundan sonra Beko ismi adı altında faaliyetlerine devam edecek. Arçelik A.Ş., Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markasını Beko olarak kullanacak ve halka açık ana şirket Arçelik A.Ş. ismini koruyacak. Beko, dünya çapında 57 ülkede faaliyet gösteren ve 55 bin çalışana sahip olan bir markadır.
OpenAI'nın metinden video oluşturan yapay zeka aracı Sora, August Kamp'ın Worldweight şarkısı için hazırladığı müzik videosuyla gündeme oturdu. Video, farklı ortamların görüntülerini bir araya getirerek müzikle uyumlu bir görsel şölen sunuyor. Sora'nın gelecekte daha kaliteli içerikler üretebileceği ve maddi yeterliliği olmayan içerik üreticileri için önemli bir fırsat olduğu belirtiliyor. Ancak Sora, telif ihlali iddialarıyla eleştiri alıyor ve müzik sektörünün ileri gelenleri tarafından hoş karşılanmıyor.
Trendyol'un 2024 verilerine göre Türk tekstil ürünleri ve mutfak eşyaları, e-ihracat şampiyonu oldu. Türkiye'den dünyaya ürün gönderen satıcılar, özellikle Suudi Arabistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ticaret hacmini artırdı. Trendyol'un sağladığı e-ihracat imkanları sayesinde yerel üreticiler dünya pazarlarına adım atma ve Türk ürünlerinin kalitesini uluslararası alanda tanıtma şansı buldu.
Samsung'un yeni Bespoke AI Serisi ev aletleri, dahili Wi-Fi, kameralar, yapay zeka çipleri ve SmartThings uygulaması uyumluluğu gibi özelliklere sahip. Bu seride yer alan ev aletleri, kullanıcıların evdeki diğer akıllı cihazları kolayca kontrol etmelerine olanak tanıyan gömülü özelliklere sahip. Örneğin Bespoke AI Serisi bir buzdolabı, kullanıcılara yiyecek stoklarını takip etme, son kullanma tarihlerini izleme ve hatta yemek tarifleri önerme gibi işlevler sunabilir. Ayrıca, Mobile Smart Connect özelliği sayesinde kullanıcılar cihazlarını akıllı telefonlarından kolayca kontrol edebilirler.
Çinli otomobil üreticisi BYD, bu yıl içinde piyasaya çıkaracağı ilk elektrikli pickup modeliyle küresel pazara adım atacak. Toyota Hilux'tan daha büyük olacağı belirtilen araç, otonom sürüş ve konfora önem verecek. BYD'nin bu hamlesi, elektrikli pickup segmentinin küresel olarak değişmeye başladığı bir dönemde gerçekleşiyor. Motor özellikleri henüz belirsiz olan aracın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali de bulunuyor.
Honor X7b, 2023 yılının son aylarında ortaya çıkan bir modeldir. Şimdi ise 5G destekli yeni versiyonu piyasaya sürüldü. Honor X7b 5G, Dimensity 6020 işlemci, 8GB RAM, 256GB depolama, 108 Megapiksel ana kamera, 6000 mAh pil gibi özellikler sunuyor. Ayrıca 6,8 inç LCD ekran, 90Hz yenileme hızı, 35W hızlı şarj desteği gibi özelliklere de sahiptir. Fiyatı ise 249 Euro seviyelerindedir.
Karabük Üniversitesi (KBÜ), Karabük Çelik Yapı İmalat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (KARÇEL) karbondioksit ile sera gazı emisyonlarının envanterini hesaplayacak, Avrupa Birliğine (AB) ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izini belirleyecek. KBÜ Demir Çelik Enstitüsü ile KARÇEL arasında imzalanan sözleşme ile KARÇEL'in faaliyetleri sonucu oluşan karbondioksit ve sera gazı emisyonları hesaplanacak ve AB'ye ihraç edilen ürünlerin karbon ayak izi raporlanacak.
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