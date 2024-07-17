2024'te İş Yerlerinde En Çok Kullanılan Yapay Zeka Modelleri Belli Oldu - Son Dakika
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Teknoloji

2024'te İş Yerlerinde En Çok Kullanılan Yapay Zeka Modelleri Belli Oldu

Yapay zeka modellerinin iş yerlerindeki kullanım oranları her geçen gün artarken, yapılan bir araştırmaya göre 2024'te iş yerlerinde en çok kullanılan dil modelleri ChatGPT ve Google Gemini oldu. ChatGPT'nin yeni modellerinin duyurulmasıyla birlikte üretken yapay zeka modelleri de iş yerlerinde popüler hale gelmeye başladı. Araştırmaya göre, ChatGPT ve Google Gemini gibi GPT araçları en fazla trafik çeken kategoriyi oluşturuyor. Yapay zeka pazarının değeri ise gelecek yıllarda büyük bir artış gösterecek.

17.07.2024 11:11
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Yapay zeka modellerinin iş yerlerindeki kullanım oranları her geçen gün artarken, yapılan bir araştırmaya göre 2024'te iş yerlerinde en çok kullanılan dil modelleri ChatGPT ve Google Gemini oldu.

Son dönemde üretken yapay zeka modellerinde yaşanan gelişmelerle yapay zeka modellerinin kullanımı iş hayatından eğlenceye kadar pek çok alanda yayılıyor.

Özellikle ChatGPT'nin yeni modellerini duyurması ile popülerliği artan üretken yapay zeka modelleri de iş yerlerinde çalışanların vazgeçilmez araçları haline geliyor.

AA muhabirinin yapay zekanın iş dünyasına etkilerini araştıran flexos.work sitesinden derlediği bilgilere göre, iş yerlerinde en çok kullanıma sahip yapay zeka modeli olarak ChatGPT (Dall-E dahil) ilk sırada yer alıyor.

ChatGPT'yi Google'ın yapay zekası Google Gemini (eski adıyla Bard) takip ederken görsel içerikler üreten Canva AI Suite 3. sırada geliyor.

Listede, yazı düzenleyen Quillbot, 4., araştırma yapan Perplexity AI 5., programlama ve kodlama yapan GitHub Copilot 6., Poe 7., görsel içerik üreten Leonardo.AI 8., yazı düzenleyen Grammarly AI 9. ve görsel düzenleyen ve oluşturan Midjourney 10. sırada bulunuyor.

Kategorik olarak bakıldığında, en fazla trafik çeken kategori yaklaşık yüzde 70 ile aralarında ChatGPT ve Google Gemini'ın da bulunduğu GPT (Generative Pre-trained Transformer) araçları olarak ön plana çıkıyor.

Bunu yüzde 9 ile görsel üreticiler ve editörler kategorisi takip ediyor. Listede araştırma kategorisi yüzde 4,9, yazma ve düzenleme kategorisi yüzde 4,3, programlama ve kodlama kategorisi yüzde 3,8, video üreticiler ve editörler kategorisi yüzde 2,4 ve diğer kategoriler yüzde 6 oranlarında kullanıma sahip bulunuyor.

ChatGPT 180 milyon kullanıcıya sahip

Öte yandan explodingtopics.com adresinde yer alan verilere göre, ChatGPT'nin 180 milyon kullanıcısı bulunuyor. Platformu aylık 600 milyon kişi ziyaret ederken, platformun kullanıcılarının yüzde 12'sini ise Amerikalılar oluşturuyor.

Şirketlerin yüzde 83'ü iş planlarında yapay zekayı ilk sıraya koyuyor

Sitede yer alan verilere göre, yapay zeka pazarının değeri 196 milyar dolara ulaşırken, sektörün değerinin gelecek 7 yıl içerisinde 13 katın üzerinde artacağı öngörülüyor.

Şirketlerin yüzde 83'ü iş planlarında yapay zekanın en önemli öncelikleri olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji 2024'te İş Yerlerinde En Çok Kullanılan Yapay Zeka Modelleri Belli Oldu - Son Dakika

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