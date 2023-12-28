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2024 Yılında Asgari Ücret Belirlendi - Son Dakika
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2024 Yılında Asgari Ücret Belirlendi

2024 yılında asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bu ücretle iPhone 15 alabilmek için 3 ay 5 gün çalışmanız gerekiyor.

2024 Yılında Asgari Ücret Belirlendi
28.12.2023 - 08:28,
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2024 yılı çerçevesinde asgari ücret belli oldu. Önceki döneme göre %49, önceki yıla göre de %100 artış gösteren asgari ücret, tam olarak 17 bin 2 TL olarak belirlendi. 2 TL'nin anlamını sorgularken gelin bu parayla kaç saatte iPhone 15 alabilirsiniz hesaplayalım.

iPhone 15 alabilmek için asgari ücret ile kaç saat çalışmanız gerekiyor? Sizin için hesapladık!

Türkiye'de asgari ücret miktarı Ocak 2024 itibariyle 17 bin 2 TL olacak. Asgari ücret ile çalışan bir insanın haftada ortalama 45 saat çalıştığını varsayarsak, 6 günden saatlik ücretin yaklaşık 75,5 TL olduğunu söyleyebiliriz.

2024 Yılında <a class='keyword-sd' href='/asgari-ucret/' title='Asgari Ücret'>Asgari Ücret</a> Belirlendi

53.999/ 75,5 saatlik ücret = 715 saatlik çalışma, onu da günlük 9 saat mesaiye bölerek 79,4 gün elde ederiz. Ayda 25 gün çalışma, 5 gün tatil. Yani 75 günlük çalışma süresine 90 günde ulaşılır. +5 gün de diğer aydan. Totalde 3 ay 5 gün ediyor.

Böylelikle iPhone 15 ailesinin fiyatlarına bu ücreti böldüğümüzde spesifik bir modeli almak için kaç saat çalışmamız gerektiğini görebiliyoruz. Tabii bunların yanında gün karşılığını da vereceğiz. Hadi gelin listemize geçelim:

Asgari ücret belli oldu! – Ocak 2024

iPhone 15

iPhone 15 128 GB: 53.999 TL/ 715 saat (79 gün)

iPhone 15 256 GB: 58.499 TL/ 774 saat (86 gün)

iPhone 15 512 GB: 66.999 TL/ 887 saat (98 gün)

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Plus 128 GB: 61.999 TL/ 821 saat (91 gün)

iPhone 15 Plus 256 GB: 66.499 TL/ 881 saat (98 gün)

iPhone 15 Plus 512 GB: 74.999 TL/ 993 saat (110 gün)

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro 128 GB: 69.999 TL/ 927 saat (103 gün)

iPhone 15 Pro 256 GB: 74.499 TL/ 993 saat (110 gün)

iPhone 15 Pro 512 GB: 82.999 TL/ 1.099 saat (122 gün)

iPhone 15 Pro 1 TB: 91.499 TL/ 1.212 saat (134 gün)

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max 256 GB: 82.999 TL/ 1.099 saat (122 gün)

iPhone 15 Pro Max 512 GB: 91.499 TL/ 1.212 saat (134 gün)

iPhone 15 Pro Max 1 TB: 99.999 TL/ 1.324 saat (147 gün)

Kaynak: Shiftdelete
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