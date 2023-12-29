2024 Yılında Beklenen Apple Ürünleri

2024 yılı başlarken, teknoloji dünyasının en dikkat çeken şirketi Apple'ın planları da merak konusu haline geldi. iPhone, iPad ve Mac dahil olmak üzere yenilenmesi beklenen tüm ürünlere ilişkin bir liste hazırladık. Ayrıca Apple'ın yıl içerisinde yapacağı etkinlikleri de bu yazımızda bulabilirsiniz.

2024 için beklenen tüm Apple ürünleri

Apple'ın yıl boyunca hangi ürünleri tanıtabileceğine dair spekülasyonlar artıyor. Teknoloji devi, genellikle etkinlikleri resmi olarak açıklayana kadar hiçbir paylaşım yapmıyor. Ancak daha önceki rapor ve tahminlere dayanarak neler tanıtılabileceğine göz atalım.

Apple Vision Pro

İlk olarak Şubat ayında Vision Pro gözlüğünün satışa çıkması bekleniyor. Haziran ayında tanıtılan AR/VR gözlüğü, 3500 dolarlık fiyatıyla yeni nesil bir deneyim vadediyor. Vision Pro'nun ilk etapta yalnızca Apple Store üzerinden satılacağı bildirildi.

Yeni iPad'ler

Mart veya Nisan ayında yeni iPad modellerine odaklanan bir bahar etkinliği düzenleneceği söyleniyor. Serinin en üstünde OLED ekrana sahip 11 inç ve 13 inç iPad Pro'nun olması bekleniyor. Ayrıca M3 çipiyle güncellenmiş 10,9 inç ve 12,9 inç iPad Air de tahmin ediliyor.

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WWDC konferansı

Geliştirici odaklı olsa da, tüm dünyanın merakla beklediği WWDC 2024 konferansı, Haziran ayında gerçekleşecek. Bu yılki etkinlikte Siri'nin yapay zeka yetenekleriyle geliştirilmesi bekleniyor. Ayrıca iOS 18 ve watchOS 11 gibi sistemler de ön plana çıkabilir.

iPhone 16 serisi ve yeni Watch'lar

Her zamanki gibi yeni iPhone'lar ve Apple Watch'lar için gözler Eylül ayında olacak. Tüm iPhone 16 modellerine Eylem düğmesi eklenmesi bekleniyorken, Pro serisinin 6,3 inç ve 6,9 inç boyutlarında olacağı söyleniyor. Apple Watch X isimli model ise şirketin premium akıllı saat modeli olabilir.

Diğer ürünler

Apple TV 4K (2024)

AirPods Max 2

iPad mini 7

MacBook Pro

Mac Studio 2024

Mac Pro 2024

iMac Pro (32 inç)

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Apple'ın bu takvime sadık kalıp kalmayacağını zamanla göreceğiz. Bakalım 2024 yılında teknoloji devinden neler gelecek.