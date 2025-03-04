2025 Teknoloji Etkinliği IT Forum CxO Kayıtları Sürüyor! - Son Dakika
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Teknoloji

2025 Teknoloji Etkinliği IT Forum CxO Kayıtları Sürüyor!

2025 Teknoloji Etkinliği IT Forum CxO Kayıtları Sürüyor!

2025 yılında düzenlenecek olan IT Forum CxO Etkinliği, 10 Nisan 2025'te Bilişim Vadisi'nde gerçekleşecek. Etkinlikte, teknoloji sağlayıcı firmalar, perakende, e-ticaret, sağlık, üretim, holding, enerji, giyim, gıda gibi sektörlerden katılımcılar olacak. Ayrıca kamu kurumları, operatörler, bankalar, veri bilimciler, iş analistleri, medya kuruluşları ve dernekler de etkinlikte yer alacak.

04.03.2025 14:49
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2025 Yılının En Büyük Teknoloji Etkinliği IT Forum CxO Kayıtları Devam Ediyor!

Yedincisi "Shaping the Future" ana teması ile düzenlenecekIT Forum CxO Etkinliği bu sene 10 Nisan 2025 tarihinde Bilişim Vadisi, Gebze/ Kocaeli'de gerçekleşiyor.

Teknoloji Sağlayıcı firmalar, Perakende, E-Ticaret, Sağlık, Üretim, Holding, Enerji, Giyim, Gıda gibi sektörlerden; Kamu Kurumları, Operatörler, Bankalar, Veri Bilimciler, İş Analistleri, Medya Kuruluşları ve Derneklerin olacağı bu etkinliğe 15+ farklı ülkeden, 10+ farklı sektörden 750+ üst düzey yöneticinin dahil olması bekleniyor.

Genel olarak; 2025 Trend Teknolojileri, 5G, IoT, Yapay Zeka, Büyük Veri ve Siber Güvenlik, Akıllı Şehirler, Mobiilite, Finans Teknolojileri, Bio Teknoloji, Son Teknoloji Vaka Çalışmaları gibi konular ele alınacaktır.

Üyelerimize özel % 25 indirim fırsatı

Etkinlik Ajanda, 2024 Rapor ve Sponsorluk Dosyası için İletişime Geçebilirsiniz.

+90 (216) 511 58 72 ¬| [email protected]

www.itforumturkey.com

Bilişim Vadisi, Yapay Zeka, Teknoloji, Eğitim, Finans, Enerji, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 2025 Teknoloji Etkinliği IT Forum CxO Kayıtları Sürüyor! - Son Dakika

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