Teknoloji

2025 Teknoloji Raporu Duyuruldu

17.02.2026 11:52
SODİGEM, dijital toplum ve yapay zeka için kapsamlı bir yol haritası sunan raporu açıkladı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) tarafından dijital toplum uygulamalarından yapay zekaya, insansı robotlardan sanal ve artırılmış gerçekliğe kadar uzanan "2025 Teknoloji Raporu: Dijital Toplumdan Yapay Zeka Ekosistemlerine Kapsamlı Bir Yol Haritası" duyuruldu.

SODİGEM'den yapılan açıklamaya göre, rapor küresel ölçekte 2025 yılı itibarıyla öne çıkan teknolojik gelişmeleri bütüncül bir yaklaşımla ele alarak dijital dönüşümün toplumsal, yönetsel ve etik boyutlarına ışık tutmayı amaçlıyor.

Raporda, dijital vatandaşlık, yapay zeka destekli kamu hizmetleri, biyometrik kimlik sistemleri, büyük dil modellerindeki (LLM) hızlı evrim, insansı robotların seri üretimi, biyolojik bilgisayarlar ve metaverse ekosistemleri gibi başlıklar öne çıkıyor.

Özellikle yapay zeka temelli sistemlerin yalnızca teknik bir ilerleme değil aynı zamanda toplumsal güven, etik yönetişim ve dijital güvenlik bağlamında ele alınması gerektiği vurgulanıyor.

SODİGEM'in hazırladığı rapor, yalnızca mevcut durumu betimlemekle kalmıyor, aynı zamanda eğitim, kamu yönetimi, siber güvenlik ve toplumsal farkındalık alanlarında uygulamaya dönük çıkarımlar sunuyor.

Bu yönüyle rapor, politika yapıcılar, eğitimciler, araştırmacılar ve dijital dönüşüm alanında çalışan tüm paydaşlar için önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Adile Aşkım Kurt, rapora ilişkin değerlendirmede, önümüzdeki döneme dair daha aktif, proje temelli ve sahaya dokunan bir yaklaşımı benimsediklerini vurguladı.

"SODİGEM'i yalnızca izleyen değil üreten ve yön veren bir merkez konumuna taşımayı amaçlıyoruz"

2025 Teknoloji Raporu'nu yalnızca bir izleme ve değerlendirme çalışması olarak değil SODİGEM'in gelecek yıllarda yürüteceği projeler için bir stratejik başlangıç noktası olarak gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte yapay zeka, dijital güvenlik, sosyal medya okuryazarlığı ve yeni nesil teknolojiler alanlarında daha fazla uygulamalı eğitim, disiplinlerarası araştırma projesi ve toplumsal etki odaklı etkinlik hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Üniversite-kamu-özel sektör iş birliklerini güçlendiren, farklı yaş gruplarına ve meslek alanlarına hitap eden faaliyetler ile SODİGEM'i yalnızca izleyen değil üreten ve yön veren bir merkez konumuna taşımayı amaçlıyoruz. Merkezimiz bünyesinde toplumda her kesime yönelik farkındalık oluşturma, bilinçlendirmeye yönelik eğitimler verirken bir yandan da geleceği şekillendirecek teknolojiye yön veren projelerle faaliyetlerimize devam edeceğiz."

SODİGEM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Serap Uğur ise merkezin teknoloji raporunu yalnızca bir değerlendirme dokümanı olarak değil eğitim, araştırma ve toplumsal etkiyi bir araya getiren dinamik bir çalışma alanı olarak ele aldıklarını kaydetti.

Raporu sahada yürüttükleri eğitimler, araştırmalar ve sosyal sorumluluk projeleri için güçlü bir bilimsel zemin sunduğunu ifade eden Uğur, "Önümüzdeki dönemde özellikle yapay zeka okuryazarlığı, dijital güvenlik farkındalığı, sosyal medyada etik kullanım ve yeni nesil teknolojilerin eğitsel entegrasyonu konularında uygulamalı atölyeler, çevrim içi ve yüz yüze eğitim programları ile araştırma temelli pilot projeleri yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akademik bilgi üretimini toplumla buluşturan, öğrencileri ve eğitimcileri sürecin aktif bir parçası haline getiren çalışmalara ağırlık vereceğiz. SODİGEM olarak amacımız, teknolojiyi yalnızca izleyen değil eleştirel düşünen, güvenli kullanan ve dönüştürebilen bireyler yetiştirmeye katkı sunmaktır."

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji 2025 Teknoloji Raporu Duyuruldu

