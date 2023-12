A24 ve Kojima Productions Death Stranding filmi için işbirliği yapıyor

"Everything Everywhere All At Once" gibi Akademi Ödüllü filmlerle tanınan A24 stüdyosunun Kojima Productions ile canlı aksiyon uzun metrajlı film uyarlaması için işbirliği yapmasıyla, büyük beğeni toplayan video oyunu "Death Stranding" beyaz perdeye geçiş yapmaya hazırlanıyor.

Kojima Productions resmen opnayladı: Death Stranding filmi geliyor

A24'ün ilk olarak Death Stranding tarzında A24 logosunu içeren yeni bir tişört aracılığıyla ima ettiği duyuru, şimdi Kojima Productions tarafından resmi olarak doğrulandı.

Film, 'Death Stranding' olarak bilinen esrarengiz olayı, yaşam ve ölüm arasındaki sınırları bulanıklaştıran ve çöküşün eşiğinde sallanan bir dünyaya kabus gibi yaratıklar getiren felaket bir olayı anlatacak. Orijinal oyununun arkasındaki yönetmen Hideo Kojima, A24 ile ortaklık yapmaktan duyduğu heyecanı dile getirerek stüdyonun benzersiz varlığını ve yenilikçi hikaye anlatımını övdü. Kojima, A24'ün filmlerinin farklılığının ve yıllar boyunca kendi çalışmalarına nasıl ilham verdiklerinin altını çizdi.

Death Stranding macOS'a geliyor!

Daha da önemlisi Kojima, Death Stranding'in film uyarlamasının oyunun doğrudan bir uyarlaması olmasının amaçlanmadığını vurguladı. Bunun yerine amaç, yalnızca oyunun hayranlarına değil, aynı zamanda daha geniş bir film meraklısı kitlesine hitap eden sinematik bir deneyim yaratmak.

2019'da piyasaya sürülen orijinal video oyununda Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux, Guillermo del Toro ve Margaret Qualley gibi kaliteli bir oyuncu kadrosu yer alıyordu. Oyuncular, tehlikeli yaratıkların yaşadığı bir dünyada gezinen serbest bir kurye olan Sam Porter Bridges rolünü üstlenerek, felaket sonrası bir Amerika Birleşik Devletleri'nde oradan oraya kargo taşıyorlar.

Oyun, iddialı hikayesi ve dünyası ile övülürken, oynanış mekanikleri bir hayli eleştirilmiş ve interaktif bir film damgası yemişti. Kısacası eleştiriler karışıktı.

Kojima film uyarlamasının yapımında, denetiminde ve tasarım ve içeriğine katkıda bulunmakla birlikte, filmi bizzat yönetmeyeceğini açıkladı. İlk olarak 2022 yılında söylentisi ortaya çıkan uyarlama, Death Stranding evreninde yeni unsurlar ve karakterler sunmayı amaçlıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.