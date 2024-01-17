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AB, pil pasaportlu elektrikli otomobiller için yeni bir karar aldı - Son Dakika
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AB, pil pasaportlu elektrikli otomobiller için yeni bir karar aldı

Avrupa Birliği (AB), çevresel atıklarla ilgili sert kurallar alarak elektrikli otomobiller için pil pasaportlu olma zorunluluğu getirdi. Bu karar, üretim öncesi ve sonrası ayrıntıları ortaya çıkaracak.

AB, pil pasaportlu elektrikli otomobiller için yeni bir karar aldı
17.01.2024 - 18:31,  Güncelleme: 18:34
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Son yıllarda otomobil dünyası, elektrik motorlu araçlara yöneliyor. Birçok otomotiv devi, orta ve uzun vadede elektrikli modeller için planlarını oluşturdu. Çevresel konularda sert yaptırım kararları alan Avrupa Birliği (AB), elektrikli otomobiller için de yeni bir karar aldı.

Pil pasaportlu elektrikli otomobiller, karbon seviyesini gösterecek

futureflowlife'da yer alan habere göre, Avrupa Birliği (AB), karbon salınımı ve çevresel atıklarla ilgili oldukça sert kurallar aldı. Bu kurallar, özellikle teknoloji ve otomotiv şirketlerinin çalışma politikalarını etkiledi. Artık teknoloji şirketleri, çevresel atık oluşturabilecek ürünlerinde daha dikkatli davranmak zorunda.

AB, pil pasaportlu elektrikli otomobiller için yeni bir karar aldı

Bunun en popüler örneği olarak Apple'ın iPhone 15 ile birlikte USB-C girişine dönmesini gösterebiliriz. AB, tek tip şarj girişine dönmenin teknolojik atıkların azalmasında büyük rol oynayacağını düşünerek Apple'ı standart girişe geçmeye zorladı.

Türkiye, yurt dışına kaç adet otomobil sattı?

Uzun vadede planlarını oluşturan Avrupa, şimdi de gözünü elektrikli otomobillere dikti. AB, Avrupa dışından gelecek elektrikli otomobiller için pil pasaportlu olma zorunluluğu getirdi. Kural, Şubat 2027'den itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde satılan otomobilleri kapsayacak.

Elektrikli otomobiller çalışma sırasında sıfır karbon salınımı yapıyor olsa da bataryalar çevresel atık teşkil ediyor. Aracın pil pasaportlu elektrikli otomobil olması, üretim öncesi hammaddelerin kaynakları ve doğası hakkında ayrıntılı bilgilerin yanı sıra kapasite gibi üretim sonrası ayrıntıları ortaya çıkaracak.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete
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