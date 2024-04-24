ABD Başkanı Joe Biden, TikTok için yasa tasarısına imza attı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok için yasa tasarısına imza attı

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok için yasa tasarısına imza attı

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok'un ABD'de resmen yasaklanmasını öngören yasa tasarısına imza attı. TikTok'un Çin merkezli ByteDance'a ait olması ve Çin hükümetinin ABD'li kullanıcıların verilerine erişebileceği endişesi nedeniyle yasa tasarısı gündeme gelmişti. Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçerek Biden'a sunuldu ve imzalandı. ByteDance şirketine 9 aylık bir süre tanınarak TikTok'u ABD merkezli bir şirkete satması gerekiyor.

24.04.2024 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son birkaç aydır Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ile TikTok'un arası pek iyi değil. Bunun nedeni ise uygulamanın ülkede yasaklanmasının istenmesi. Teknoloji dünyasında bir hayli tartışılan bu konuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Öyle ki ABD Başkanı Joe Biden, popüler sosyal medya platformu için hazırlanan yasa tasarısına imza attı. Buna göre TikTok, ABD'de resmen yasaklanıyor.

TikTok ABD'de yasaklanıyor!

ABD, Çin merkezli ByteDance'a ait olan TikTok'un ABD'li kullanıcılarına ait verilere Çin hükümeti tarafından erişildiğine dair bir endişe duyuyor. Bu nedenle ilk olarak Temsilciler Meclisi, uygulamanın yasaklanmasına yönelik bir oylama yapmış ve bu oylamada "evet" oyu verenler çoğunlukta olduğu için yasa tasarısı, ilk aşamadan geçmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, TikTok için yasa tasarısına imza attı

Akabinde yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi'nden sonra Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin diğer kanadı olan Senato'ya gitti. Temsilciler Meclisi ile birlikte iki yasama organından biri olan Senato da bu yasa tasarısını geçtiğimiz saatlerde kabul etti.

TikTok'un Lite sürümü yüzünden başı derde girdi! İşte sebebi

Yasa tasarısı, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan sonra son kararın verilmesi üzerine Başkan Joe Biden'a sunuldu. Geçtiğimiz dakikalarda ise Biden'ın imza attığı açıklandı. Tabii bu şaşkınlıkla karşılanmadı çünkü zaten daha önceki açıklamalarında yasa tasarısı masasına geldiğinde imza atacağını belirtiyordu.

Şimdi ne olacak?

Biden'ın imzaladığı yasa tasarısına göre ByteDance, TikTok'un yasaklanmasını istemiyorsa uygulamayı ABD merkezli bir şirkete satması gerekiyor. Bunun için şirkete 9 aylık bir süre tanındı. Çinli firmanın nasıl bir atım atacağını hep birlikte göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Amerika Birleşik Devletleri, Sosyal Medya, Joe Biden, Teknoloji, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ABD Başkanı Joe Biden, TikTok için yasa tasarısına imza attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:59 Meteoroloji’den 44 ile toz taşınımı uyarısı Meteoroloji'den 44 ile toz taşınımı uyarısı
21:14 CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier’den övgü gecikmedi CHP lideri Özel Almanca konuştu, Steinmeier'den övgü gecikmedi
20:42 ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna’yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı ABD Başkanı Biden, İsrail ve Ukrayna'yı kapsayan 95 milyar dolarlık yardım paketini imzaladı
20:40 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’la görüşen Özel’e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'la görüşen Özel'e sert tepki: Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
23:25 Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçında Fatih Karagümrük’ü 3-2 Mağlup Etti Trabzonspor, Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 Mağlup Etti
22:39 ABD’deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı ABD'deki üniversitelerde İsrail karşıtı protestolar: Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı
19:51 Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’dan İmamoğlu’na ziyaret Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan İmamoğlu'na ziyaret
18:15 MHP’den Bahçeli’nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt MHP'den Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili iddialara videolu yanıt
18:04 Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar Sıfır kilometre diye aldığı otomobil hasarlı çıktı: Direklerine kadar aracımı boyamışlar
17:18 Google, İsrail protestoları nedeniyle 20 çalışanını daha işten çıkardı Google, İsrail protestoları nedeniyle 20 çalışanını daha işten çıkardı
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 23:34:41. #1.13#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden, TikTok için yasa tasarısına imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement