Huawei'nin 2019'da ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından 5G teknolojilerini kullanması büyük ölçüde yasaklandı. Şirket bu yüzden uzun bir süre amiral gemisi modellerinde 4G bağlantısına yer verdi. Ancak bu geçen haftalarda değişmeye başladı, zira şirketin en yeni akıllı telefonları Mate 60 ailesinde 5G desteği karşımıza çıktı. Akıllı telefonlarda kullanılan 5G destekli Kirin 9000S yonga seti ABD'yi adeta şok ederken, son gelen raporlar Çinli üreticiye yeni yaptırımlar geleceğini ortaya koyuyor.
ABD, Huawei bağlantılı 4 çip üreticisini daha yasaklamayı planlıyor
Bloomberg'in haberine göre ABD, aralarında Qingdao Sien, SwaySure, Shenzhen Pensun Technology ve ChangXin Memory Technologies'in (CXMT) bulunduğu dört Çinli çip üreticisini kara listeye alma kararı aldı.
Söz konusu firmaların bir noktada Huawei ile bağlantılı olduğu ifade edilirken, kara listeye Huawei'ye Kirin 9000s işlemcisinde olduğu gibi ABD yasaklarını delmesinde yardımcı olduğu düşünülen iki çip üreticisinin daha eklenmesi bekleniyor.
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Tabii, ABD'nin son kararlarıyla birlikte Huawei'nin işi bir kez daha zorlaşacak. Bu da Çinli üreticinin 5G'li akıllı telefonlar çıkarmaya devam etmesinde ve en önemlisi Çin'in işlemci mimarisindeki gelişiminde ciddi bir engel olabilir. Son olarak geçen yıl tanıtılan 5G'li Mate 60'ın teknik özellikleri şöyle;
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın! Son Dakika › Teknoloji › ABD, Huawei bağlantılı 4 çip üreticisini daha yasaklamayı planlıyor - Son Dakika Down Sendromlular Günü, 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kutlanıyor. Sendroma neden olan 21. kromozomun, iki yerine üç kopya olması nedeniyle (Trizomi 21) yılın üçüncü ayının 21. günü belirlendi. Bu yılın teması ise “Kalıplaşmış Görüşlere Son” başlığını taşıyor. Down sendromlu kişiler hakkındaki önyargıların ve yerleşik fikirlerin değiştirilmesi amaçlanıyor. Down sendromu, genetik bir bozukluk olup, kişilerin hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmasına neden olur. Down sendromlu kişilerin fiziksel özellikleri, sağlıkları ve öğrenim süreçleri farklılık gösterebilir. Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesi, bakım ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasıyla iyileştirilebilir. Motorola, Edge 50 Pro modeli için yoğun mesai harcayarak eski günlerine dönmek istiyor. Cihazın özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Motorola Edge 50 Pro, Geekbench veri tabanında göründü ve bazı teknik özellikleri doğrulandı. Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci kullanılacak ve 12 GB RAM ile gelecek. Ayrıca, cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. The Office dizisinin olası bir spinoff'u için heyecan büyüyor. Greg Daniels ve Michael Koman'ın iş birliğiyle geliştirilen yeni projede, orijinal hikayenin yanı sıra farklı bir Dunder Mifflin şubesi de ele alınabilir. Yeni spinoff'un başarısı, seçilecek yayın platformuna bağlı olacak ve The Office'in mirasını sürdürmeyi hedefleyecek. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2024 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden sonuçlarını kontrol etmek için adım adım yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz. Sınavın zorluğu ve tartışmalar da haberde yer alıyor. Xiaomi'nin bugün tanıtacağı Civi 4 Pro için ön siparişler başladı. Cihazın tasarımı ve teknik özellikleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Civi 4 Pro, hap tasarımına sahip bir ön panele ve iki adet 32 MP ön kameraya sahip olacak. Telefonun ön kameraları yapay zeka teknolojisiyle desteklenecek. Ayrıca, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran, 12 bit renk derinliği ve yüksek frekanslı PWM karartma özelliği gibi özelliklere sahip olacak. Çin, Sichuan eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadelede bağımsız olarak geliştirdiği büyük insansız hava aracı olan Wing Loong-2'den yararlanıyor. Wing Loong-2, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere destek sağlamak üzere Sichuan eyaletine gönderildi. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) tarafından üretilen Wing Loong-2, acil durum-kurtarma emirlerinin ve yangınla mücadele faaliyetlerinin zamanında ve etkili bir şekilde yürütülmesinde büyük insansız hava aracının önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Çin, Perşembe günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir grup uyduyu uzaya gönderdi. Uydular, atmosferik ortam tespiti, uzay ortamının izlenmesi, afet önleme ve azaltma ve bilimsel deneyler için kullanılacak.
İşlemci Kirin 9000sGPU BilinmiyorRAM Belleği 12GBDepolama 256GB/ 512 GB/ 1TBBatarya 5.000 mAh 88W kablolu ve 50W kablosuz şarjEkran 6,82 inç LTPO OLED, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızıÖn Kamera 13 MPArka Kamera 50 MP ana + 12 MP Ultra geniş açılı kamera + 48 MPİşletim Sistemi HarmonyOS 4.0
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Son Dakika › Teknoloji › ABD, Huawei bağlantılı 4 çip üreticisini daha yasaklamayı planlıyor - Son Dakika
Down Sendromlular Günü, 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kutlanıyor. Sendroma neden olan 21. kromozomun, iki yerine üç kopya olması nedeniyle (Trizomi 21) yılın üçüncü ayının 21. günü belirlendi. Bu yılın teması ise “Kalıplaşmış Görüşlere Son” başlığını taşıyor. Down sendromlu kişiler hakkındaki önyargıların ve yerleşik fikirlerin değiştirilmesi amaçlanıyor. Down sendromu, genetik bir bozukluk olup, kişilerin hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmasına neden olur. Down sendromlu kişilerin fiziksel özellikleri, sağlıkları ve öğrenim süreçleri farklılık gösterebilir. Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesi, bakım ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasıyla iyileştirilebilir.
Motorola, Edge 50 Pro modeli için yoğun mesai harcayarak eski günlerine dönmek istiyor. Cihazın özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi hakkında bilgiler ortaya çıktı. Motorola Edge 50 Pro, Geekbench veri tabanında göründü ve bazı teknik özellikleri doğrulandı. Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemci kullanılacak ve 12 GB RAM ile gelecek. Ayrıca, cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.
The Office dizisinin olası bir spinoff'u için heyecan büyüyor. Greg Daniels ve Michael Koman'ın iş birliğiyle geliştirilen yeni projede, orijinal hikayenin yanı sıra farklı bir Dunder Mifflin şubesi de ele alınabilir. Yeni spinoff'un başarısı, seçilecek yayın platformuna bağlı olacak ve The Office'in mirasını sürdürmeyi hedefleyecek.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2024 sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden sonuçlarını kontrol etmek için adım adım yapmanız gerekenleri öğrenebilirsiniz. Sınavın zorluğu ve tartışmalar da haberde yer alıyor.
Xiaomi'nin bugün tanıtacağı Civi 4 Pro için ön siparişler başladı. Cihazın tasarımı ve teknik özellikleri hakkında bilgiler paylaşıldı. Civi 4 Pro, hap tasarımına sahip bir ön panele ve iki adet 32 MP ön kameraya sahip olacak. Telefonun ön kameraları yapay zeka teknolojisiyle desteklenecek. Ayrıca, Snapdragon 8s Gen 3 işlemci, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED bir ekran, 12 bit renk derinliği ve yüksek frekanslı PWM karartma özelliği gibi özelliklere sahip olacak.
Çin, Sichuan eyaletindeki orman yangınlarıyla mücadelede bağımsız olarak geliştirdiği büyük insansız hava aracı olan Wing Loong-2'den yararlanıyor. Wing Loong-2, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere destek sağlamak üzere Sichuan eyaletine gönderildi. Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu (AVIC) tarafından üretilen Wing Loong-2, acil durum-kurtarma emirlerinin ve yangınla mücadele faaliyetlerinin zamanında ve etkili bir şekilde yürütülmesinde büyük insansız hava aracının önemli bir rol oynadığını belirtiyor.
Çin, Perşembe günü Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden bir grup uyduyu uzaya gönderdi. Uydular, atmosferik ortam tespiti, uzay ortamının izlenmesi, afet önleme ve azaltma ve bilimsel deneyler için kullanılacak.
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