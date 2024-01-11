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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin ETF'lerine onay verdi - Son Dakika
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ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin ETF'lerine onay verdi

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin'in ETF yoluyla borsada işlem görmesine onay verdi. Bu karar, Bitcoin yatırımcıları arasında uzun süredir bekleniyordu. SEC'in onayıyla birlikte ABD borsası, 11 spot Bitcoin ETF'sini yatırımcılara sunacak. Ancak SEC Başkanı Gary Gensler, kararın Bitcoin'i onaylamak anlamına gelmediğini vurguladı ve kripto para yatırımcılarını risklere karşı uyardı. Bitcoin fiyatı henüz büyük bir tepki vermedi ve gün içinde 40 bin dolara kadar düştü. Uzmanlar, bu kararın geleneksel şirketlerin de Bitcoin yatırımcısı olabileceği düşüncesinde olduğunu belirtiyor.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin ETF\'lerine onay verdi
11.01.2024 - 14:32,
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Bitcoin yatırımcılarının uzun süredir beklediği ETF onayı sonunda geldi. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ilk defa bir kripto paranın ETF yoluyla borsada işlem görmesine onay verdi. Buna göre ABD borsası 11 spot Bitcoin ETF'sini yatırımcılara sunacak.

Bitcoin fiyatı, SEC ETF onayı sonrası rekor kıracak mı?

Bitcoin yatırımcıları uzun süredir SEC'in Bitcoin ETF için onay vermesini bekliyordu. İlk zamanlar ETF'nin onaylanmayacağı haberleri Bitcoin fiyatında dalgalanmalara neden oldu. Ancak son aylarda gelen olumlu haberler Bitcoin'in yeniden 50 bin sınırına dayanmasına neden oldu.

Bu olumlu gelişmeye karşın SEC Başkanı Gary Gensler, kararın Bitcoin'i onaylamak anlamına gelmediğinin altını çizdi. Bu anlamda Gensler, kripto para yatırımcılarını da risklere karşı uyardı. Ancak SEC, on yıldır Bitcon ETF'si için yapılan her türlü girişimi reddetti. Bu anlamda SEC Başkanı bu kararı Bitcoin'i onaylamak anlamına gelmediğinde ısrarcı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Bitcoin ETF'lerine onay verdi

Bitcoin fiyatı ise henüz bu karara büyük bir tepki vermedi. Gün içinde 40 bin dolara kadar iğne atan Bitcoin fiyatı şu an ise 46 bin dolar civarında. Bitcoin, TL bazında ise şu an 1.391.956,20 fiyata sahip. Doların fiyatı dalgalı olduğu için bu fiyat haberin yazıldığı saat için geçerlidir.

Bitcoin sert düştü! Beklenen düzeltme geldi mi?

Bu yeni Bitcoin yatırım aracı ise, ABD borsalarında kripto para borsalarına yatırım yapmadan kişilerin Bitcoin yatırımcısı olmasını sağlayacak. Bitcoin bazlı bu ETF'leri piyasaya süren şirketlerin, aynı miktarda Bitcoin satın alması gerekiyor. Şu anda 11 şirket Bitcoin ETF yatırım aracı için onay aldı.

Uzmanlar ise bu karar ile kriptodan uzak duran geleneksel şirketlerin de Bitcoin yatırımcısı olabileceği düşüncesinde. Bu sayede kısa dönemli olmasa da uzun vadeli Bitcoin fiyatının artması beklentiler arasında.

SEC'in bu kararı almasının arkasında ise bir mahkeme kararı yatıyor. Tüm Bitcoin ETF başvurularını reddeden SEC, Nisan ayında alınan mahkeme kararı sonrası bu inadından vazgeçti. Buna göre mahkeme SEC'in aldığı kararı keyfi ve kaprisli olarak değerlendirdi.

Sizce SEC tarafından alınan Bitcoin ETF onayı sonrası Bitcoin fiyatı hangi seviyelere çıkar? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu haberde yazılanlar sadece bilgi vermek amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Shiftdelete
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