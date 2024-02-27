ABD\'nin Ay\'a giden Odysseus uzay aracı enerjisi tükenme noktasına geliyor

ABD'nin 50 yıl sonra Ay'a giden Odysseus uzay aracı yan yatmış durumda ve yakında enerjisi tükenme noktasına gelecek. Şu anda Ay'dan görüntüler ve veri göndermeye devam ediyor. Peki ama, enerjisi tükenince ne olacak? İşte cevabı…
Odysseus Uzay Aracı iniş yaparken yan yattı
Houston merkezli Intuitive Machines şirketine ait Odysseus'un, Ay yüzeyine iniş yaptığı sırada yan yattığı bildirildi. Odysseus'un Ay'da bir süre daha çalışır durumda kalması bekleniyor.
Ancak, paneller ve antenlerin beklenen şekilde konumlanmadığı için iletişim ve güç üretimi zorlaşıyor. Kontrolcüler, güneş ışığına veda edene kadar veri toplamaya devam edecek.
ABD 50 yıl sonra ilk kez Odysseus ile Ay'a indi
Odysseus'un Ay yüzeyine indiği sırada, sınırlı bilgi alındığından dolayı inişin başarılı olduğu duyurulmuştu. Ancak görünen o ki gerçekte iniş neredeyse gerçekleşmemiş durumda.
Yönlendirme mekanizmaları çalışmamış
Cuma günü yapılan bir basın toplantısında, iniş aracının iki menzil bulucu lazeri için güvenlik anahtarlarının etkinleştirilmiş olduğu ortaya çıktı. Bu durum, iniş sırasında aracın yönlendirme mekanizmalarının çalışmadığı anlamına geliyor.
Intuitive Machines CEO'su Steve Altemus ayrıca, yüzü aşağıda olan tek kargonun, sanatçı Jeff Koons tarafından tasarlanmış 125 minyatür aydan oluşan bir heykel olduğunu doğruladı.
İnişten önce fırlatılıp canlı yayın yapacak olan kamera da fırlatılamadı
Odysseus'un navigasyon sistemiyle ilgili sorunlar, iniş sırasında fırlatılması gereken EagleCam adlı bir kameranın dağıtımını da engelledi. Kamerayı geliştiren Embry-Riddle Aeronautical University ekibi, Intuitive Machines'ın kamerayı daha sonra da fırlatabileceğini belirtti.
Bu deneysel kameranın amacı, uzay aracı iniş yapmadan önce fırlatılıp, aracın inişini kayda almasıydı. Çalışsaydı Dünya'da bir ilki gerçekleştirecek olan bu kamera da görevini yerine getirmemiş oldu.
Uzay aracının başarısız bir iniş yapması üzücü bir durum. Odysseus'un enerjisi tükendiğinde Ay'da kaderine terkedilmesi bekleniyor. Enerjisi bittiğinde iletişim tamamen kesilecek ve araştırma faaliyetleri sona erecek.
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Son Dakika › Teknoloji › ABD'nin Ay'a giden Odysseus uzay aracı enerjisi tükenme noktasına geliyor - Son Dakika
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