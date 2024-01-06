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ABD Yolcu Uçağının Kapısı Havadayken Patladı - Son Dakika
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ABD Yolcu Uçağının Kapısı Havadayken Patladı

ABD'ye bağlı Alaska Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, gökyüzünde panik anlarına ev sahipliği yaptı. Uçağın kapısı ve boş koltuğu havada iken patladı. Basınç kaybı yaşayan uçak, Oregon'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcuların yaralanıp yaralanmadığı henüz belirsizliğini korurken, yetkililer olayın nedenini araştırıyor. Haber güncellenecektir.

ABD Yolcu Uçağının Kapısı Havadayken Patladı
06.01.2024 - 20:29,
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ABD'ye bağlı Alaska Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, gökyüzünde panik anlarına ev sahipliği yaptı. Uçağın kapısı ve boş koltuğu havada iken patladı. Basınç kaybı yaşayan uçak, Oregon'a acil iniş yapmak zorunda kaldı. İşte detaylar…

ABD yolcu uçağının kapısı havadayken patladı!

Havada dehşet anları yaşandı. Portland'dan Kaliforniya'ya seyahat eden uçak, 174 yolcu ve 6 mürettebat taşıyordu. Uçak çıkış kapısının ve bitişikteki boş koltuğun havada patlaması sonucunda ciddi basınç kaybıyla karşı karşıya kaldı. Alaska Havayolları'nın 1282 sefer sayılı uçağı Portland Uluslararası Havalimanı'na zorunlu acil iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD Yolcu Uçağının Kapısı Havadayken Patladı

Bu kaza sonucunda herhangi birinin yaralanıp yaralanmadığı ise hala belirsizliğini koruyor. Yetkililer uçağın kapısının ve boş koltuğun neden patladığını araştırıyor. Yolcular bu olay üzerine paniğe kapıldı. Yolculardan bazıları havadaki panik anlarını amatör cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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??#BREAKING: Alaska Airlines Forced to Make an Emergency Landing After Large Aircraft Window Blows Out Mid-Air °°??#Portland | #Oregon

°A Forced emergency landing was made of Alaska Airlines Flight 1282 at Portland International Airport on Friday night. The flight, traveling… pic.twitter.com/nt0FwmPALE

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 6, 2024

Kaza ile ilgili yeni bilgiler geldikçe haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Shiftdelete
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