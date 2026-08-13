ABD, Yurt Dışından Üretilen Robot Süpürgeleri Yasakladı - Son Dakika
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ABD, Yurt Dışından Üretilen Robot Süpürgeleri Yasakladı

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FCC, robot süpürgelerin ulusal güvenlik riski oluşturduğunu belirterek satışını yasakladı.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), ulusal güvenlik riski oluşturdukları gerekçesiyle yurt dışında üretilen robot süpürgelerin ABD'de satışını yasakladı.

ABD'de robot süpürgeler ulusal güvenlik riski kabul edildi. ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), ulusal güvenlik riski oluşturdukları gerekçesiyle yurt dışında üretilen robot süpürgelerin ABD'de satışını yasakladı.

FCC, 28 Temmuz'da yayınladığı genelge ile yurt dışında üretilen robot süpürgeler, havuz temizleme robotları ve otonom çim biçme makineleri gibi gelişmiş robotik cihazları "ABD'nin ulusal güvenliğine veya ABD vatandaşlarının güvenliğine ve emniyetine kabul edilemez derecede risk oluşturan" iletişim ekipmanları ile hizmetlerinin eklendiği Kapsamlı Liste'ye aldı. Listedeki hiçbir ürün FCC onayı alamazken, bu onay olmadan söz konusu ürünler ABD'ye ithal edilemiyor, pazarlanamıyor veya satılamıyor.

FCC, aldığı kararın amacının "siber güvenlik risklerine" karşı ABD'yi korumak olduğunu ifade etti. Yasak, yaklaşık 2 kilogramdan ağır olan hareket etme, engellerden kaçınma, haritalandırma ve yön bulma özelliğine sahip yurt dışında üretilen "gelişmiş robotik cihazları" kapsıyor. Söz konusu cihazların video ve ses kaydı yaptığı ve sürekli veri toplayan gelişmiş sensörlere sahip olduğuna dikkat çekildi.

ABD merkezli markalar da yasaktan etkilenebilir

Düzenleme esas olarak yurt dışında üretimi cihazları hedef alsa da bazı ABD merkezli markaların da buna uyum sağlamak için üretim süreçlerinde veya tedarik zincirlerinde değişiklik yapması gerekebilir. Bazı ABD merkezli markaların Asya'dan parça tedarik ettiğine dikkat çekildi.

"Yalnızca henüz FCC onayı almamış ürünleri ve ürün serilerini etkiliyor"

Yasağın yalnızca yeni robotik cihazları kapsadığı, hem ABD merkezli hem de uluslararası markaların mevcut modellerinin satışının devam edeceği belirtildi. Tüketici Teknolojileri Derneği (CTA) Sözcüsü, "Halihazırda FCC onayı bulunan, onayı devam eden ürünlerin üretilmesine, ithal edilmesine ve tüketiciler tarafından satın alınmasına devam edilebilir. Bu yalnızca henüz FCC onayı almamış ürünleri ve ürün serilerini etkiliyor" dedi.

Cihazlar 1 Ocak 2029'a kadar güncelleme alacak

Yasak ile satışı devam eden ürünlerin ilerleyen süreçte ise yazılım güncellemeleri konusunda kısıtlamalarla karşılaşabileceği uyarısında bulunuldu. Otomasyonun Geliştirilmesi Derneği Başkanı Jeff Burnstein, "FCC'nin kararı kapsamında daha önce onaylanmış cihazlar kullanılmaya devam edebilir ve en az 1 Ocak 2029'a kadar güncelleme almaya devam etmelerine izin veriliyor" dedi.

İspanyol mühendis 24 ülkedeki 7 bine yakın robot süpürgeyi hacklemişti

İspanya'nın Barselona şehrinde yaşayan Sammy Azdoufal adlı yazılım mühendisi bu yılın başlarında kendi robot süpürgesini uzaktan kontrol etmek için geliştirdiği yazılım sonucu yanlışlıkla 24 ülkedeki 7 bine yakın robot süpürgeyi hacklemişti. Azdoufal, yazılımdaki açık ile robot süpürgelerin kameralarına, mikrofonlarına, ev için çıkardıkları haritalara ve konum bilgilerine ulaşılabiliyordu. Yazılımdaki açığın duyulmasının ardından Çin merkezli olan söz konusu şirket yaptığı güncellemeler ile bu açığı kapatmıştı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji, Güvenlik, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ABD, Yurt Dışından Üretilen Robot Süpürgeleri Yasakladı - Son Dakika

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