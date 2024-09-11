Adana'nın Lise Öğrencileri Roketle Rekor Kırmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Adana'nın Lise Öğrencileri Roketle Rekor Kırmayı Hedefliyor

Adana\'nın Lise Öğrencileri Roketle Rekor Kırmayı Hedefliyor

Adana'da lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 'Zıpkın' adını koyduğu roket ile TEKNOFEST'te irtifa rekoru kırarak birinci olmayı hedefliyor.

11.09.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da lise öğrencileri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın "Zıpkın" adını koyduğu roket ile TEKNOFEST'te irtifa rekoru kırarak birinci olmayı hedefliyor.

Gezeravcı'nın 9 Eylül'de ziyaret ettiği ve roketlerden birine Hava Kuvvetleri Komutanlığında ilk görev yaptığı filonun ismi olan "Zıpkın" adını verdiği Adana Çukurova Bilim Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) 22 öğrenciden oluşturulan 2 takım, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) "alçak irtifa" kategorisinde yarışmaya hazırlanıyor.

Öğrenciler ve danışman öğretmenler, Gezeravcı'nın "Zıpkın'a emniyetli uçuşlar" yazarak imza attığı roket ile Aksaray Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilecek yarışmada rekor kırarak Türkiye birincisi olmayı amaçlıyor.

"Zıpkın"ın yanı sıra, 2 takımın hazırladığı diğer roket de aynı kategoride yarışacak.

"Roketimize isim verilmesi bizi çok mutlu etti"

Teknoloji ve tasarım dersi öğretmeni Mustafa Palaz, AA muhabirine, merkezlerinde ilk roket takımını 2021'de kurduklarını ve 2022'de katıldıkları TEKNOFEST yarışmasında Türkiye ikinciliği elde ettiklerini söyledi.

Bu yıl da bilişim teknolojileri öğretmeni Agah Yıldız ile 2 ayrı roket takımı oluşturduklarını belirten Palaz, hazırladıkları 2 roketin TEKNOFEST'in "alçak irtifa" kategorisinde yer alacağını anlattı.

Palaz, takımın tasarladığı rokete Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın "Zıpkın" adını koyduğunu belirtti.

Gezeravcı'nın roketlerine isim vermesinin kendilerini çok mutlu ettiğini anlatan Palaz, şöyle konuştu:

"Bizim için çok doğal ve sürpriz oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Alper Bey'in Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki ilk görev yaptığı filonun adı Zıpkın. Kendisi için çok önem arz ettiğini belirtti. Kendisi için bu kadar önemli olan bir ismi roketimize vermesi bizi çok mutlu etti. Rekor kırarak tüm Türkiye'nin kalbine ve beynine girmek istiyoruz. Rekoru kırıp, üniversitelilerin yarıştığı bir üst kulvarda liseli çocuklarımızla boy göstermek istiyoruz."

"Kesinlikle irtifa rekoru kırmak istiyoruz"

12. sınıf öğrencisi Mehmet Ünal, 2022 yılında da roket takımında yer aldığını anlattı.

İlk kez girdikleri yarışmada Türkiye ikinciliği elde ettiklerini belirten Ünal, şöyle devam etti:

"Bu yıl da yine yarışmalara katılacağız. Sayın Alper Gezeravcı roketimize 'Zıpkın' adını koydu. Roketimizle ilgili çok güzel yorumlarda bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hedefimiz birinciliği almak. Kesinlikle irtifa rekoru kırmak istiyoruz. Bunu da büyük anlamda başarabileceğimizi düşünüyoruz. Daha önce deneyimlerimizle birlikte roketimizin güvenli bir şekilde yukarı çıkıp görevini icra edeceğini düşünüyoruz."

11. sınıf öğrencisi Zeynep Naz Saraç, ilk kez roket takımında yer aldığını anlattı.

Sürecin kendileri için yorucu geçtiğini ifade eden Saraç, şunları kaydetti:

"Eminim ki emeklerimizin karşılığını alacağız. Umuyorum güzel başarılarla şehre döneceğiz. Çok değerli bir Türk evladından olan Alper Gezeravcı'dan bir övgü almak, başarılar dilemesini duymak çok gurur verici. Öncelikli hedefimiz emeğimizin karşılığını almak. Bunu da birinci olarak alabiliriz."

Kaynak: AA

Alper Gezeravcı, Teknoloji, Teknofest, Türkiye, Güncel, adana, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Adana'nın Lise Öğrencileri Roketle Rekor Kırmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:57 5 yıldır Türkiye’ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç’ten geri adım 5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım
12:57 Narin Güran’ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi
12:24 Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor
12:09 İzmir felaketi yaşıyor Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi İzmir felaketi yaşıyor! Yollar ve istinat duvarları çöktü onlarca araç denize sürüklendi
10:37 Narin’in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve babayla ilgili ilk sözler
22:25 Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti Acı gerçek otopsi raporunda Yüsra yürüyerek gittiği hastanede can vermişti! Acı gerçek otopsi raporunda
21:54 Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor İşte forma giyeceği ilk maç Ferdi Kadıoğlu, sahalara geri dönüyor! İşte forma giyeceği ilk maç
21:27 Ülkesine geri döndü Fenerbahçe Beko’da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor Ülkesine geri döndü! Fenerbahçe Beko'da yeni transfer Luka Samanic ile yollar ayrılıyor
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
20:45 Bakan Kurum, İmamoğlu’nu kabul etti İşte görüşmenin detayları Bakan Kurum, İmamoğlu'nu kabul etti! İşte görüşmenin detayları
20:01 Burger King’in Türkiye’deki yeni adı ’’Börgır’’ oldu Burger King'in Türkiye'deki yeni adı ''Börgır'' oldu
19:33 Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı Nöbetçi öğretmene kapı açma dayağı! Biri boksör iki kardeş dehşet saçtı
19:33 Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı Narin Güran soruşturmasında itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2024 14:15:31. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'nın Lise Öğrencileri Roketle Rekor Kırmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement