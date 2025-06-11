ADIN.AI ile Reklam Yönetiminde Yenilik

Türk şirketi ADIN.AI Kurucu Ortağı Seden Gürcü, tüm reklam yatırımlarının ve süreçlerinin tek bir yerden yönetebilmesini sağladıklarını bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu yıl 9. kez düzenlenen Avrupa'nın en büyük teknoloji ve startup etkinliklerinden biri olarak kabul edilen VivaTech 2025 devam ediyor.

Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi bünyesinde kurulan Türkiye pavilyonunda yer alan ADIN.AI Kurucu Ortağı Seden Gürcü, şirketin Türkiye'den çıktığına vurgu yaptı.

Teknolojiyi İstanbul'da üreterek Londra, Amerika ve Avrupa ve Orta Doğu'ya hizmet verdiklerinin altını çizen Gürcü, "Pazarlama departmanlarının yapay zekayla tüm iş süreçlerini ve tüm reklam yatırımlarını yönetebilmesini sağlayan bir teknolojimiz var." dedi.

Müşterilerinden bir tanesinin L'Oreal grubu olduğuna değinen Gürcü, "L'Oreal grubunun altında 28 tane markası var. Bir markasının dijital pazarlamada yaptığı tüm medya yatırımlarını tek bir yapay zeka platformundan yönetmesini sağlıyoruz. Bunu yaparken de şirketin, tüm iş süreçlerinin daha verimli halde yani daha az iş gücü daha az zaman ve daha az maliyetle yapmasına olanak tanıyoruz." diye konuştu.

Gürcü, ayrı ayrı bütün reklam faaliyetlerinin yönetilmesinin kolay olmadığının ancak yapay zekanın bir verimlilik aracı olması sebebiyle buna imkan tanıdığının altını çizdi.

Türkiye'de yaptıkları iş anlamında bir rakipleri olmadığına değinen Gürcü, "Sadece bizim yaptığımız bazı modüllerimizi yapan ufak rakipler var. Bizim ana rakiplerimiz Amerika'da. Zaten reklam ve pazarlama sektörünün yüzde 50-55'i de Amerika'da. Biz de Amerika, İngiltere, Avrupa ve Orta Doğu pazarlarında global bir oyuncu olarak büyümemize devam ediyoruz. Bizim gibi A'dan Z'ye tüm reklam yatırımlarının ve süreçlerinin tek bir yerden yönetebilmesini sağlayan ABD'de 2 tane şirket ve Türkiye'de biz varız." şeklinde konuştu.