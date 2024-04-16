Adobe, yapay zeka ile video üretimine yeni bir soluk getiriyor

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Adobe, Sora alternatifi olarak yapay zeka destekli video üretim teknolojileri alanında yenilikler yapmaya hazırlanıyor. Şirket, Premiere Pro video düzenleme süitine entegre edilecek yeni AI modeli ile video üretiminde çığır açmayı hedefliyor. Bu yeni gelişme, OpenAI'nin Sora'sı ve Google'ın Imagen 2'si gibi rakip platformlara cevap niteliğinde olacak.

Adobe'den Sora alternatifi geliyor! Yapay zeka ile video üretecek

Adobe'nin Sora alternatifi olarak geliştirdiği model, kullanıcılardan alınan metin bazlı komutlar ya da referans görseller ile sıfırdan video içerikleri oluşturabilecek. Bu model; nesne ekleme, nesne çıkarma ve generatif uzatma olmak üzere üç yeni özelliği Premiere Pro'ya getirecek.

Nesne ekleme özelliği, kullanıcıların video kliplerinin belirli bir bölümüne nesneler eklemesine olanak tanırken, nesne çıkarma ile arka plandaki istenmeyen nesneler kolayca kaldırılabilecek. Generatif uzatma ise, bir klibin başlangıç veya bitişine ekstra kareler ekleyerek, videoyu bir ses parçasıyla senkronize etmeyi veya duygusal bir etki yaratmayı amaçlıyor.

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Adobe, deepfake teknolojilerinin olası kötüye kullanımlarına karşı da önlemler alıyor. Şirket, AI tarafından üretilen medyayı tanımlamak için Content Credentials adı verilen bir medya köken standartını Premiere'e entegre edecek.

Bu standart, hangi içeriğin AI tarafından üretildiğini ve hangi AI modelinin kullanıldığını belirten metaverilere sahip olacak. Adobe, Sora alternatifi yapay zeka destekli video özelliklerinin maliyeti konusunda henüz bir açıklama yapmamış olsa da, kullanıcıların bu özelliklere ne kadar ücret ödeyeceği merak konusu.

Şirket, bu yeni Sora alternatifi ile pazar rekabetindeki yerini sağlamlaştırmayı ve yaratıcı profesyonellere daha güçlü araçlar sunmayı hedefliyor. Ancak, bu özelliklerin piyasaya sürülme zamanı henüz belirsizliğini koruyor ve Adobe bu konuda canlı bir demo gösterimi yapmaktan kaçınıyor.

Adobe'nin bu Sora alternatifi hamlesi, yapay zeka destekli içerik üretim araçlarının geleceği ve yaratıcı endüstriler üzerindeki etkisi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu yenilikçi adım, sektördeki diğer oyuncular için de yeni kapılar açabilir ve yaratıcı süreçleri daha da ileriye taşıyabilir.

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