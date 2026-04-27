Afyon Drone Günleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da hafta sonu teknoloji ve havacılık meraklılarını bir araya getiren 'Afyon Drone Günleri 2026' büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Motocross Festival Alanı'nda kapılarını açan Afyon Drone Günleri valilik ve belediye destekleriyle gökyüzü tutkunlarını buluşturdu. Hafta sonu tatilini fırsat bilen her yaştan teknoloji meraklısı, Motocross Festival Alanı'na akın etti. Organizasyonun ev sahibi Erkan Aydın, yaptığı konuşmada drone teknolojisinin hayatın her alanına entegre olduğunu vurguladı. Aydın bu teknolojinin doğru ve güvenli kullanımı konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirtti.

Etkinlik çerçevesinde özellikle profesyonel kullanım alanlarına yönelik sergilenen performanslar izleyicilerden tam not aldı. Arama kurtarma ekiplerinin en büyük yardımcısı olan termal dronlar ile modern tarımın vazgeçilmezi ilaçlama dronları, Erkan Aydın ve ekibinin kontrolünde hünerlerini sergiledi. Katılımcılar, hafta sonu boyunca bu cihazların teknik kapasiteleri hakkında bizzat uzmanından bilgi alma şansı yakaladı. - AFYONKARAHİSAR