Age of Mythology: Retold çıkış tarihi merakla bekleniyordu. World's Edge ve Xbox Game Studios tarafından geliştirilen gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Age of Mythology: Retold'un ne zaman çıkacağı sonunda belli oldu.
Age of Mythology: Retold çıkış tarihi, bu yılın ilerleyen ilerleyen zamanları olarak belirlendi
Efsane oyunun remaster versiyonu, yılın ilerleyen zamanlarında Xbox ve PC platformları için eş zamanlı olarak piyasaya sürülecek. Oyuncular, Yunan, İskandinav ve Mısır tanrılarını yöneterek tek oyunculu veya co-op hikayelerde savaşarak farklı bölgeler üzerinde epik mücadelelere katılıyorlar. Oyunun net bir çıkış penceresi olmamasına rağmen, Age of Mythology, Steam ve Xbox konsollarıyla eş zamanlı olarak Game Pass'in ilk günlerinde sunulacak.
Oyunun sanat yönetmeni Melinda Rose, duyuru videosunda şöyle diyor: "Age of Mythology Retold'da, motoru yükseltmekle kalmıyoruz ve World's Edge'den beklediğiniz tüm kalite iyileştirmelerini getirmiyoruz, aynı zamanda sanatı güncellemek için daha fazlasını yapıyoruz. Bu, tamamen yeni 3D modeller, tamamen yeni animasyonlar, dokular, kullanıcı arayüzü, VFX ve daha fazlası anlamına geliyor."
Age of Mythology: Retold'un güncellenmiş 3D karakter modellerini sergilemek için Rose, Medusa, Pegasus ve Cerberus'un gerçek boyutlu artırılmış gerçeklik modellerini ortaya çıkardı: "Amacımız, sadece geçmişe saygı duymak değil, bu oyunun içine yeni bir soluk getirmek ve mitolojiyi en iyi şekilde sunmak."
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Age of Mythology: Retold çıkış tarihi haricinde bir de Age of Empires mobil sürümünün de bu yıl içerisinde çıkması bekleniyor. Kısacası 2024 yılı strateji oyunları için şanlı bir yıl olacak.
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Son Dakika › Teknoloji › Age of Mythology: Retold'un Çıkış Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
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