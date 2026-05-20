Ağrı\'da Bilim Şenliği Başladı

Ağrı'da bu yıl 8'incisi düzenlenen "Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği" törenle başladı.

Kentte bilimsel farkındalığın artırılması, öğrencilerin üretim ve araştırma becerilerinin desteklenmesi amacıyla Valilik himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda ve İbrahim Çeçen Vakfı iş birliğiyle gerçekleştirilen şenlik, Abide Meydanı'ndan Millet Bahçesi'ne kadar düzenlenen kortej yürüyüşüyle başladı. Mehter takımı eşliğinde yürüyen öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.

Millet Bahçesi'nde devam eden program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri izleyicilerden yoğun alkış aldı.

"Bilimsel çalışmaların uygulamaya dönüşmesi gerekiyor"

Programda konuşan Vali Önder Bozkurt, şenliğin yalnızca teorik bilgilerin aktarılmasıyla sınırlı olmadığını, bilginin uygulamaya dönüştürülmesinin önem taşıdığını söyledi.

Şenlik kapsamında 300'den fazla etkinlik ve 50'nin üzerinde bilim atölyesinin yer aldığını belirten Vali Bozkurt, öğrencilerin hazırladığı projelerin ulusal düzeyde önemli başarılara ulaşacağına inandığını ifade etti.

Bilimsel çalışmaların pratiğe aktarılmasının önemine işaret eden Vali Bozkurt, "Burada yalnızca bilimin yol göstericiliğinde teorik bilgileri almak değil, bunları uygulamaya dökmek de önemlidir. Teorik bilgiyle pratiği birleştirmek gerekiyor. Burada ortaya çıkan eserlerin, başta TÜBİTAK olmak üzere ulusal düzeyde yapılacak çalışmalarda ilimizi temsil edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlerin ahlaklı, üretken ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinin önemine değinen Vali Bozkurt, devletin tüm imkanlarıyla çocukların ve gençlerin bilim, teknoloji, kültür ve sanatla buluşması için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Konuşmasında Türk mutasavvıfı Yunus Emre'nin "İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir" dizelerine de yer veren Vali Bozkurt, gençlerin sorumluluk bilinciyle yetişmesinin önem taşıdığını ifade etti.

"Bilimi herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz"

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise konuşmasında, şenliğin bilimsel farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirterek, etkinliklerin her yaştan vatandaşı bilimle buluşturacağını söyledi.

Bilimin insanlığın gelişimi için vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayan Kökrek, şenliğin ziyaretçilere bilimin eğlenceli ve keşfedici yönünü deneyimleme fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Şenlikte 50 bilimsel atölye, 300 bilimsel etkinlik, 3 bilimsel sergi, 5 bilimsel yarışma ile çok sayıda sanatsal ve mühendislik uygulamasının yer aldığını aktaran Kökrek, "Bilim Şenliğimizin önemi yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı değildir. Aynı zamanda bilimsel bilgiye ve bilim insanlarına yönelik olumlu bir bakış açısı oluşturmayı, farkındalık geliştirmeyi ve eleştirel düşünme becerilerini güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Matematikten fiziğe, kimyadan kodlamaya, uzay bilimlerinden psikolojiye kadar birçok alanda etkinliklerin düzenlendiğini ifade eden Kökrek, şenliğin gerçekleşmesine katkı sunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Öğrencilerin projeleri yoğun ilgi gördü

Konuşmaların ardından sonra protokol üyeleri, şenlik alanındaki stantları dolaşarak öğrencilerce hazırlanan projeleri inceledi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda öğrencilerin geliştirdiği teknolojik ürünler, bilimsel çalışmalar ve tasarımlar beğeni topladı. Öğrenciler, projeleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Şenliğe, Vali Önder Bozkurt, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül, il protokolü, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Üç gün sürecek şenlik kapsamında bilimsel atölyeler, yarışmalar, sergiler, teknoloji uygulamaları ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek. - AĞRI