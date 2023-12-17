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AirPods Pro 3 Özellikleri Belli Oldu! - Son Dakika
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AirPods Pro 3 Özellikleri Belli Oldu!

Apple'ın yeni amiral gemisi kulaklığı AirPods Pro 3'ün özellikleri ortaya çıktı. Yeni model, farklı bir tasarıma sahip olacak ve Apple Vision Pro uyumluluğu ile gelecek. Ses kalitesinde artış ve gelişmiş aktif gürültü engelleme özelliği bekleniyor. Ayrıca, USB-C entegrasyonu ve H3 çipi ile mükemmel ses aktarımı sağlanacak. Bunun yanı sıra, kulaklıkta bir ısı sensörü bulunacak ve vücut sıcaklığını ölçebilecek. Apple'ın sağlık uygulamalarına olan yatırımının bir parçası olarak bu özellik ekleniyor.

AirPods Pro 3 Özellikleri Belli Oldu!
17.12.2023 - 17:13,
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Apple markasının amiral gemisi ürünlerinden biri de AirPods Pro. Şu anda 2. nesli satışta olan kulaklık arka planda da yenilenme hareketleri gösteriyor. AirPods Pro 3. nesil olarak karşımıza çıkacak olan yeni modelin birçok özelliği belli oldu. İşte 3. nesil olacak olan AirPods Pro 3 ve ortaya çıkan özellikleri…

AirPods Pro 3 hangi özelliklere sahip olacak?

İlk başta 3. nesil olacak olan yeni AirPods Pro modelinin farklı bir tasarımla karşımıza çıkacağını söyleyelim. Marka yeni tasarımı sır gibi saklıyor. Konuyla alakalı birçok farklı görsel ortaya çıktı ancak hiçbiri doğrulanmadı. Bu sebeple tasarım hakkında bir şeyler söylemek zor. Ancak bizleri alışılagelmiş kutulu AirPods tasarımından farklı bir tasarım karşılayabilir.

AirPods Pro 3 Özellikleri Belli Oldu!

Konuyla alakalı önemli detaylardan ilkine gelirsek Apple Vision Pro uyumluluğu ile başlamalıyız. Kulaklık, markanın geleceğin teknolojisi olarak tanıttı gözlük ile tam uyumlu olacak. Bu sebeple tasarımın yanında ses kalitesinde ciddi bir artış olacak. Ayrıca şu anda kullanılan "Aktif Gürültü Engelleme" özelliğinin daha da gelişeceği aşikar.

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Ses kalitesi noktasında USB-C entegrasyonu ile cihaz Vision Pro'ya tam uyumlu olacak ve sıfır kayıpla ses aktarımına sahip olacağı bildiriliyor. Burada ses aktarımı ve diğer cihazlarla entegrasyonu mükemmel seviye çıkartacak olan donanım H3 çipi olacak. Apple güncel 2. nesil Pro kulaklıklarında H2 çipini kullanmakta. 3. nesil modelde, markanın güncel H isimlendirmesini kullanacağını varsaydığımızda, H3 çipini kullanacağı öngörülüyor.

3. nesil AirPods Pro vücut sıcaklığınızı ölçecek!

Kulaklıkla alakalı değineceğimiz son özellik "ısı sensörü" oluyor. Zira birçok kişi Apple'dan böyle bir yenilik beklemiyordu. Ancak gelen bilgilere göre marka şu anda 3. nesil Pro üzerinde gömülü bir sıcaklık sensörünü test ediyor. Peki bu özellik ne işe yarayacak?

AirPods Pro 3 Özellikleri Belli Oldu!

Apple bildiğiniz üzere "Sağlık" uygulamasına ciddi yatırım yapıyor. Ürün gamında bulunan Watch sayesinde tansiyon, oksijen seviyesi gibi birçok sağlık değerini ölçebiliyor. Ancak marka "vücut sıcaklığı" konusunda yüzde 100 doğru bir ölçüm yapamıyor. Bu sebeple farklı bir yönteme başvuruyor.

Vücut sıcaklığını ölçmenin en doğru yolu "kulağınızın içinden yapılan" ölçümlerdir. Apple'da yeni AirPods Pro 3'e ekleyeceği gizli "ısı sensörü" ile bu ölçümleri en kesin ve doğru şekilde yapmayı planlıyor. Peki siz yeni AirPods Pro 3 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…

Kaynak: Shiftdelete
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