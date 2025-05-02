Akıllı Emniyet Kemeri ile Kazalar Azalacak - Son Dakika
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Teknoloji

Akıllı Emniyet Kemeri ile Kazalar Azalacak

Akıllı Emniyet Kemeri ile Kazalar Azalacak

Bolu'da bir öğrenci, kalp krizini algılayan emniyet kemeri projesi geliştirdi.

02.05.2025 10:49
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BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Meslek Yüksekokulu 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Eğrek (26), direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücülerin kaza yapmalarının önüne geçilmesi için 'Kalp Atışını Algılayan Akıllı Emniyet Kemeri' projesini hazırladı.

Bolu Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı 2'nci sınıf öğrencisi Aslıhan Eğrek, sürücülerin direksiyon başında kalp krizi geçirdiğinde kaza yapmalarını engellemek ve sürücülerin emniyet kemerlerini zorunlu olarak takmalarını sağlamak için 'Kalp Atışını Algılayan Emniyet Kemeri' projesi hazırladı. Projede emniyet kemeri ikaz sistemi sensörünün gerçek kullanımı dışında devre dışı bırakılmasının önlenerek yerleştirilecek bir sensör ile sürücünün kalp atışlarının algılanması hedefleniyor. Projeyle, sürücünün kalp atışlarında anormallik tespit edilmesi halinde emniyet kemeri sıkılaşarak sürücüyü uyarırken, aracın da kontrollü şekilde durmasını sağlayıp kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Ayrıca kalp krizi anında, sürücünün belirlediği bir yakınının cep telefonuna acil kodlu bir mesajla konumunu atarak yardım gelmesini de sağlayacak.

KAZA HABERİNDEN ETKİLENDİ, PROJEYİ HAZIRLADI

Bir kaza haberinden etkilenerek projeyi hazırladığını belirten Aslıhan Eğrek, "2019 yılında bir kaza haberi okumuştum. O haberde emsal bir karar veriliyor. Ölümlü bir kaza ve ölen kişinin ailesi dava açıyor karşı tarafa ve emsal bir kararla ölen kişi hatalı bulunuyor. Çünkü şu anki emniyet ikaz sistemleri sensörleri çalışıyor fakat caydırıcılıkları bir noktaya kadar. Çünkü sistemi devre dışı bırakmak çok kolay. Tokayı yuvaya takarak sistem susturuluyor. Hem bunun önüne geçmek istiyoruz hem de akılı kemer yaparak herhangi bir anormallikte, kalp atışı anormalliğinde sistem devreye girsin istiyoruz. Teknoloji ilerledikçe, yapay zeka geliştikçe, yeni özellikler araçlara entegre edilebilir" diye konuştu.

AKILLI EMNİYET KEMERİ TAKILMADAN ARAÇ ÇALIŞMAYACAK

Öğrencisinin projesinin geliştirilmesi için çalışan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Niyazi Gümüş ise sistemin detaylarını açıklayarak şunları söyledi:

"Genel olarak baktığımızda her şey akıllanıyor. Arabalar akıllanıyor, saatler akıllanıyor, evler akıllanıyor. Dolayısıyla akıllanan araçların içindeki aksesuarların da akıllanmamasını bekleyemeyiz. Bugün araçlarda araç takip sistemi, göz izleme teknolojileri, şerit takip sistemi, kör nokta takip sistemi gibi birtakım sistemler mevcut. Akıllı kemer sisteminin de bu uygulamadan biri olabileceğini öngörüyoruz. Akıllı kemer sistemi sayesinde kişiler zaten emniyet kemeri takmak zorunda kalacaklar. Kemer üzerinde bulunacak sensörler aracılığıyla kişilerin kalp atış hızları, vücut sıcaklıkları tespit edilerek kemer bu sıcaklığı ve kalp hızlarını algıladıktan sonra hareket imkanı sağlayacak. Aksi takdirde sistem aracın hareket etmesine izin vermeyecek. Kemer üzerinde bulunacak sensör aracılığıyla kişinin kalp atışı takip edilecek ve kalp atışında herhangi bir düzensizlik olması durumunda sisteme kayıtlı bir numaraya acil mesajı ulaştırılacak. Kemer, sürücünün kalp düzensizliğini öğrendikten sonra kemeri sıkmak suretiyle uyarmaya başlayacak. Sürücü yine tepki vermezse arabayı durdurarak sağlıklı bir şekilde belki de emniyet şeridine geçmesine katkı sağlayacak. Bu sayede biz birtakım ölümlü kazaların, birtakım kalp kriziyle ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi planlıyoruz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Akıllı Emniyet Kemeri ile Kazalar Azalacak - Son Dakika

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