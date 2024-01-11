Akıllı Gözlükler Giyilebilir Teknolojilerde Yeni Rekabet Alanı Haline Geldi

Akıllı saatlerle kullanımı yaygınlaşan giyilebilir teknolojilerdeki yeni rekabet alanı akıllı gözlükler oldu.

Teknolojik gelişmeler insan hayatını eğitimden eğlenceye kadar geniş bir yelpazede dönüştürmeye devam ediyor. Bu dönüşümlerin en büyüklerinden biri de giyilebilir cihazların kullanımının artmasıyla yaşanıyor.

Geçen yıllarda akıllı saatlerin kullanımının artmasıyla insan hayatına giren giyilebilir teknolojiler, uyku düzeni, kalp ritmi ve sağlık açısından pek çok önemli verinin takibinde kullanılıyor. Bu alanda yatırımların yoğunlaştığı alanlardan bir diğeri ise akıllı gözlükler olarak öne çıkıyor.

Özellikle metaverse projelerinin vazgeçilmez parçalarından biri olan artırılmış gerçeklik gözlükleri, teknoloji devlerinin sektöre girmesiyle daha da gelişiyor.

Giyilebilir teknolojiler alanında en dikkati çeken gelişmelerden biri Apple şirketi tarafından hayata geçiriliyor. Şirketin karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro ile kullanıcılar telefonlarında yaptığı hemen her şeyi gözlük vasıtasıyla yapabilecek. Apple, Vision Pro'nun 2 Şubat Cuma günü satışa çıkacağını açıklarken, ön siparişlerin 19 Ocak tarihinde alınmaya başlanacağını bildirdi.

Apple Üst Yöneticisi Tim Cook yaptığı açıklamada, Vision Pro'nun insanların çalışma, işbirliği yapma, bağlantı kurma, anıları yeniden yaşama ve eğlencenin tadını çıkarma biçimlerini değiştirebilecek devrim niteliğinde bir uzamsal bilgisayar olduğunu söyledi.

Meta Smart Glasses

Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarının çatı kuruluşu Meta şirketi de giyilebilir gözlük alanında çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Meta Smart Glasses isimli yeni gözlükler için Ray-Ban ile işbirliği yapan Meta, bir güneş gözlüğü izlenimi veren gözlükler tasarlıyor. Üzerinde mikrofon, hoparlör ve kameralar bulunan Meta Smart Glasses, hoparlörleriyle birlikte kulaklık olmadan müzik dinlemeye de olanak tanıyor.

Üzerinde bulunan kameralar sayesinde 1080 piksel çözünürlüğünde videolar çekmeyi mümkün kılan Meta Smart Glasses, kullanıcılarının Facebook veya Instagram üzerinden canlı yayınlar gerçekleştirmesine imkan veriyor.

Google yarışa ara verdi, Microsoft devam ediyor

Giyilebilir teknolojilere yatırım yapan teknoloji devlerinden biri olan Google ise işletmelere ve geliştiricilere yönelik Enterprise Edition'ın ardından 2019'da Enterprise Edition 2'yi piyasaya sürmüştü. Gözlük bir süre satışta kalmasına rağmen Google, 15 Mart 2023 itibarıyla Enterprise Edition 2'nin satışını durdurdu. Google tarafından bu kararın nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Akıllı gözlük alanında faaliyet gösteren bir diğer büyük şirket olan Microsoft'un ürünü Hololens ise daha çok kurumsal kullanımlar için uygun. 2019 yılında ikinci versiyonu piyasaya sürülen gözlük, ABD ordusu tarafından da kullanılıyor. Gözlüğün yakın bir zamanda üçüncü versiyonunun piyasaya çıkarılması bekleniyor.