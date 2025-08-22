Akkuyu NGS'de Dördüncü Reaktör Montajı Başladı - Son Dakika
Akkuyu NGS'de Dördüncü Reaktör Montajı Başladı

Akkuyu NGS\'de Dördüncü Reaktör Montajı Başladı
22.08.2025 13:50
Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin dördüncü reaktörünün montajına Rusya'da başladı.

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) dördüncü güç ünitesi için VVER-1200 reaktör basınç kabının kontrol montajı, Rosatom'un Makine İmalat Bölümü'ne ait olan Rusya'daki Atommash tesisinde başladı.

Kontrol montajı, reaktör tesisinin üç yıllık üretim döngüsünün son aşamasını oluşturuyor. Bu çalışmalar kapsamında ilk olarak, reaktör basınç kabı özel bir stand-keson içerisine dikey olarak yerleştiriliyor, ardından ise ürün monte ediliyor. Bir matruşkaya benzetilebilecek 12 metrelik reaktör içi şaft, nükleer yakıtın yüklenmesi için istasyona indirildiğinde şaftın içine koruma düzenekleri ve koruyucu boru bloğu yerleştiriliyor. Bu işlemler sırasında toplamda 100'den fazla parça monte ediliyor. Monte edilen reaktörün toplam ağırlığı yaklaşık 600 tona varıyor. Tüm parçalar yerleştirildikten sonra, uzmanlar, tüm ekipmanların doğru konumlandığından ve projenin öngördüğü hizmet ömrü boyunca istikrarlı çalışacağından emin olmak için lazer yardımıyla metrolojik ölçümler yapıyorlar.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, "Rus nükleer endüstrisi işletmeleri, Türkiye'deki nükleer güç santral inşaat projesi için güvenilir tedarikçilerdir. Teknolojilerin sürekliliğine ve nükleer endüstrinin zengin deneyimine dayanarak, en yüksek kalitede ekipman üretmektedirler. Bu ekipmanların etkinliği, dünya genelindeki nükleer santrallerde onlarca yıllık başarılı işletme tecrübesiyle kanıtlanmıştır. Bu, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin enerji ünitelerinin uzun süreli ve istikrarlı bir şekilde çalışmasının teminatı olacak" ifadelerini kullandı.

Akkuyu NGS için üretilen dördüncü reaktör, Rusya nükleer sanayii tarihinde üretilen 250'nci reaktör oluyor. İlk reaktör, 1946 yılında Moskova'da Igor Kurçatov'un liderliğinde oluşturulan F-1 reaktörüydü.

Rosatom Makine İmalat Bölümü Başkanı İgor Kotov, konuyla ilgili "Ürünlerimiz, Rusya'da ve Rusya dışında yüzlerce nükleer güç ünitesine hayat verdi ve gezegendeki milyonlarca insana ısı ve ışık sağlıyor. Önümüzde daha büyük projeler var. Bunlardan biri, çeşitli tesislerimizin üzerinde çalıştığı dördüncü nesil, dünyanın ilk enerji kompleksini Seversk'te faaliyete geçirmek ve diğeri de Rus enerji filosu için bir dizi yüzen nükleer santral oluşturmak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

