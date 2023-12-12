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AliExpress Sipariş Teslim Süreleri

AliExpress'ten sipariş verenlerin ürünlerin ne zaman geleceğini merak ettiği biliniyor. AliExpress sipariş teslim süreleri, kargo seçeneği ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ortalama olarak, AliExpress'te satılan ürünler 15-60 gün arasında elinize ulaşır. Ancak özel teslimat yöntemleri kullanıldığında bu süre 3-5 güne kadar düşebilir.

AliExpress Sipariş Teslim Süreleri
12.12.2023 - 11:14,
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Çin merkezli online alışveriş sitesi AliExpress, farklı kategorilerden yüz binlerce ürüne sahip. Bu da Türkiye dahil olmak üzere dünyanın her yerinden kullanıcıların platformu kullanmasına yol açıyor. Ancak AliExpress'ten sipariş veren birçok kişi, ürünlerin ne zaman geleceğini merak ediyor. Peki AliExpress siparişi kaç günde gelir? İşte AliExpress sipariş teslim süreleri.

AliExpress sipariş teslim süreleri nasıl bulunur?

AliExpress'ten alışveriş yaparken dikkat etmeniz gereken bazı kriterler bulunuyor. Ürünün satıcısını, fiyatını, kargo seçeneğini, yorumlarını ve puanlarını incelemeniz gerekiyor. Fiyatlar çok ucuz görünüyorsa, ürünün gerçekliğinden şüphe etmeniz gerekiyor.

AliExpress Sipariş Teslim Süreleri

AliExpress sipariş teslim süreleri ise birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Bu konuda kargo seçeneğinin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Genellikle Aliexpress'in kendi kargo hizmeti (Aliexpress – Standard shipping) kullanılıyor olsa da, DHL gibi uluslararası çalışan şirketleri de tercih edebilirsiniz.

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AliExpress siparişlerinin varış süresi; satıcının kargoya verme süresi, kargo şirketinin hızı ve gümrük işlemleri gibi faktörlere bağlı olarak değişlenlik gösterebilir. Ortalama olarak, AliExpress'te satılan ürünler 15-60 gün arasında elinize ulaşır. Bu süre vergilendirme ve Türkiye'deki kargo dağıtımına göre uzayabilir.

Bu konuda ilk yapmanız gereken sipariş durumunu takip numarası ile sorgulamak olacaktır. Aliexpress üzerinden size verilen takip numarasıyla Türkiye'ye gelene kadarki süreci takip edebilirsiniz. Ardından PTT gibi yerel kargo şirketlerinin sağlayacağı takip numarasını kullanmanız gerekecek.

Aliexpress'te bazı ürünlerin özel teslimat yöntemleri ile gönderildiğini unutmamak lazım. DHL, Seur, Fedex ve UPS gibi şirketler aracılığıyla AliExpress sipariş teslim süreleri 3-5 güne kadar düşebiliyor. Ancak bu seçeneklerin fiyat farkını göz ardı etmemelisiniz.

Peki sizin Aliexpress siparişleriniz kaç günde elinize ulaşıyor? Yorumlar kısmında hep beraber tartışalım.

Kaynak: Shiftdelete
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