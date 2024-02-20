Alpine A110 Türkiye\'ye Geliyor: Fiyatları ve Özellikleri

Teknoloji

Renault Group çatısı altında faaliyet gösteren spor otomobil markası Alpine, Türkiye'ye geliyor. Marka 1955 yılında kuruldu ve o dönemden beri Renault motorlarını kullanıyor. Özellikle Alpine A110 modeli markanın ikonik modelleri arasında. Marka 2017 yılında A110 modelini yeni bir konseptle karşımıza çıkardı. İşte markanın tek modeli olan Alpine A110 modeli ve farklı versiyonları Türkiye'ye de gelecek. Bu anlamda Alpine A110 Türkiye fiyatı da tahmini de olsa ortaya çıktı.

Alpine A110, A110 GT ve A110S Türkiye'ye geliyor! İşte özellikleri

Renault Group'un 2017 yılında küllerinden yeniden doğmasını sağladığı Alpine A110 şimdi de Türkiye pazarına girme hazırlığında. Şu an için modelin Alpine A110, A110 GT, A110S ve A110 R şeklinde dört versiyonu bulunuyor. Türkiye'de ise ilk etapta Alpine A110, A110 GT ve S modellerinin satılması beklentiler arasında. İlk etapta en hızlı ve en hafif modeli olan Alpine A110 R'nin ise Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli değil.

Alpine A110 giriş modeli 0'dan 100 km hıza 4.5 saniye gibi bir sürede çıkıyor. Bu model 252 beygir güç ve 320 Nm tork üretme kapasitesine sahip. Alpine A110 modeli 1102 kg ağırlığa sahip.

Bir üst versiyon Alpine A110 GT ise 300 beygir motor gücüne sahip ve 340 Nm tork üretiyor. Aracın 0'dan 100 km hıza ulaşması ise 4..2 saniye. Türkiye'ye gelmesi beklenen Alpine A110 GT modelinin ağırlığı ise 1119 kg.

Porsche Taycan otomobil devlerini tedirgin ediyor

Alpine A110S modeli ise 0'dan 100'e sadece 4.2 saniyede ulaşabiliyor. Daha üst seviyede olan bu model 300 bg güç ve 340 Nm tork üretme kapasitesine sahip. Modelin azami hızı ise 275 km. Bu modelin ağırlığı ise 1109 kg.

Türkiye'ye gelip gelmeyeceği belli olmayan Alpine A110 R ise tam anlamıyla bir roadster. Model Alpine 110S modelinden 34 kg daha hafif yapıda. Bu sayede A110 R 0'dan 100 km hıza 3.9 saniyede çıkıyor. Ara. 300 beygir güç ve 340 Nm tork üreten bir motora sahip. Tüm modellerde 1.8 litrelik motor yer alıyor.

Şu an için Alpine A110, A110 GT ve A110S modellerinin Türkiye fiyatı ise bilinmiyor. Ancak Türkiye Sigortalar Birliği sitesinde ise şu an için Alpine A110S modelinin fiyatı 2023 kasko fiyatları üzerinden 6 milyon 300 bin TL olarak hesaplanıyor. Alpine 110 GT modelinin Türkiye fiyatı ise 2023 için 6 milyon 700 bin şeklinde. Alpine A110S 2024 Türkiye fiyatı ise 6 milyon 700 bin TL şeklinde. Tabii ki bunlar resmi rakamlar değil, kasko değerine göre verilen tahmini değerler.