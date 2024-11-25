ALTAY Tankları İçin İlk Gündüz Görüş Sistemi Teslimatı - Son Dakika
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Teknoloji

ALTAY Tankları İçin İlk Gündüz Görüş Sistemi Teslimatı

ALTAY Tankları İçin İlk Gündüz Görüş Sistemi Teslimatı

ASELSAN, ALTAY tankları için geliştirilen Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatını gerçekleştirdi.

25.11.2024 16:20
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ALTAY tankları için ASELSAN Sivas'ta üretilen Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatı yapıldı.

ASELSAN Sivas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin, savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltma hedefi doğrultusunda faaliyet gösteren ASELSAN Sivas, Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatını BMC Genel Müdürü Mehmet Karaaslan ve BMC Genel Müdür Yardımcısı Caner Şahin'in katıldığı törenle gerçekleştirdi.

Törende konuşan ASELSAN Sivas Genel Müdürü İhsan Özsoy, ALTAY tankları için üretilen Gündüz Görüş Periskop Sistemleri'nin ilk teslimatını yapmaktan mutlu olduklarını belirtti.

Sistemin tamamen yerli ve milli olarak üretildiğini vurgulayan Özsoy, "İlk ürün testlerini geçtikten sonra teslimat aşamasına geldik. Teslimatı BMC savunma firmamıza yapıyoruz. Kendilerinin desteği sayesinde yerli ve milli ürünleri Türkiye'nin envanterine kattık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ASELSAN Sivas Yönetim Kurulu Üyesi Osman Yıldırım da Türkiye'nin gururu olan ALTAY tankının gözlerinin, Sivas'taki mühendislerce, tesislerinde yapıldığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Yıldırım, ALTAY tankının üretim tesislerini koruması amacıyla Özsoy'a, bir çift Kangal köpeği yavrusu hediye etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan birçok zırhlı araçta da kullanılan periskop sistemleri milli ana muharebe tankı ALTAY'ın kritik unsurlarından biri olacak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern savunma ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde tasarlandı.

Zırhlı araçlarda kullanılan Gündüz Görüş Periskop Sistemleri, tank mürettebatına geniş görüş açısı, yüksek doğrulukla tespit yeteneği ve etkili gözetleme imkanı sunuyor.

Sistem, görev sırasında hem güvenliği hem de operasyonel etkinliği destekleyerek sahadaki askerlere stratejik avantajlar sağlamayı hedefliyor. Dayanıklı yapısı ve kullanıcı dostu tasarımı sayesinde, en zorlu koşullarda dahi güvenilir bir performans sunuyor.

ALTAY tankının yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki diğer zırhlı araçlarda da aktif olarak kullanılan bu sistem, yerli ve milli olarak tasarlandı ve üretildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji ALTAY Tankları İçin İlk Gündüz Görüş Sistemi Teslimatı - Son Dakika

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