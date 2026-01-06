Aman dikkat! Bu 19 telefon modeli tarih oluyor - Son Dakika
Aman dikkat! Bu 19 telefon modeli tarih oluyor

Aman dikkat! Bu 19 telefon modeli tarih oluyor
06.01.2026 14:18
Akıllı telefon pazarının önde gelen markalarından Xiaomi, güncelleme desteği sona erecek cihazların yer aldığı EOL listesini güncelledi. Şirketin planına göre 2026 yılı boyunca aralarında üst segment modellerin de bulunduğu 19 akıllı telefon ve tablet için yazılım ve güvenlik güncellemeleri kademeli olarak durdurulacak.

Akıllı telefon pazarında bazı modeller için yolun sonu göründü. Xiaomi, yazılım desteği sona erecek cihazları kapsayan End of Life (EOL) listesini güncelledi. Açıklanan takvime göre 2026 yılı boyunca, aralarında üst segment modellerin de bulunduğu 19 akıllı telefon ve tablet kademeli olarak güncelleme desteğinden çıkarılacak. Bu tarihlerden sonra ilgili cihazlar, özellikle güvenlik açısından daha büyük risklerle karşı karşıya kalacak.

YENİ ÖZELLİK VE GÜVENLİK YAMALARI ARTIK YOK

Bir modelin EOL kapsamına alınması, yalnızca yeni özelliklerin gelmemesi anlamına gelmiyor. Bu cihazlar aynı zamanda Xiaomi'nin ve Android tarafında Google'ın yayımladığı düzenli güvenlik yamalarını da alamayacak. Uzmanlar, güncelleme desteği kesilen telefonların siber saldırılara ve zararlı yazılımlara karşı daha savunmasız hale geldiğini, bu nedenle kişisel verilerin risk altına girebileceğini belirtiyor.

Xiaomi'nin paylaştığı listede Xiaomi 12 serisi ve Xiaomi Pad 6 gibi modellerin yanı sıra Redmi Note 12 ailesi ile POCO F5 serisi de bulunuyor. Takvime göre yazılım desteği 2026 boyunca farklı tarihlerde sonlanacak; bazı modeller mart ayında, bazıları ise yılın ikinci yarısında güncelleme almaktan tamamen çıkacak.

İŞTE LİSTEDE YER ALAN TELEFONLAR

Listede yer alan bazı modeller ve destek bitiş tarihleri şöyle: Xiaomi 12 ve Xiaomi 12 Pro (Mart 2026), Xiaomi 12 Lite (Temmuz 2026), Xiaomi 12T ve 12T Pro (Ekim 2026), Xiaomi Pad 6 (Temmuz 2026), Redmi Note 12 5G (Mart 2026), Redmi Note 12 Pro (Nisan 2026), Redmi 12C (Mart 2026), Redmi 13C (Kasım 2026), Redmi A2/ A2+ (Mart 2026), Redmi Pad SE serisi (Ağustos 2026), POCO X5 Pro 5G (Şubat 2026), POCO F5 ve F5 Pro (Mayıs 2026), POCO C65 (Kasım 2026).

