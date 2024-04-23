Amazon, Prime Air drone teslimatlarını California'da sonlandırdı - Son Dakika
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Teknoloji

Amazon, Prime Air drone teslimatlarını California'da sonlandırdı

Amazon, Prime Air drone teslimatlarını California\'da sonlandırdı

Amazon, Lockeford California'daki Prime Air drone teslimat operasyonlarını kapatma kararı aldı. Şirket, Phoenix, Arizona'da yeni bir Prime Air merkezi açmayı planlıyor. Lockeford'daki operasyonun neden kapatıldığına dair net bir açıklama yapılmadı. Amazon'un yeni drone modeli MK30, daha hafif ve hafif yağmurda uçabilme yeteneğine sahip. Ancak şirket, drone teslimat hedeflerinde zorluklar yaşamaktadır ve rekabetin arttığı bu sektörde daha fazla zorlukla karşılaşabilir.

23.04.2024 15:09
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Amazon, drone teslimat programı Prime Air'de büyük değişiklikler yapıyor. Şirket, Lockeford California'daki Prime Air drone teslimat operasyonlarını kapatacağını açıkladı. Lockeford, yerel sakinlerin 30 dakika içinde drone ile teslimat alabileceği erken bir test alanıydı. Peki Amazon'un planı ne?

Amazon drone teslimatlarını California'da sonlandırdı

Amazon ayrıca Phoenix, Arizona'da yeni bir Prime Air merkezi açmayı planlıyor. Tolleson, Arizona'daki yeni tesisin bu yılın ilerleyen dönemlerinde "aynı gün" teslimat sağlaması bekleniyor. Lockeford'daki Prime Air operasyonunun neden kapandığına dair net bir açıklama yapılmadı.

Amazon, Prime Air drone teslimatlarını California'da sonlandırdı

Şirket, çalışanların diğer tesislerde fırsatlar bulabileceğini belirtirken, bölgenin kapatılmasının ardındaki nedenlere dair detay vermedi. Amazon'un basın açıklaması, Prime Air operasyonlarının Texas'taki College Station'da devam edeceğini ve 2025'te yeni yerlerin açılmasının planlandığını açıkladı.

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Amazon'un yeni drone modeli MK30, önceki modellere göre daha hafif ve hafif yağmurda uçabilme yeteneğine sahip. MK30, 2022'nin Kasım ayında tanıtıldı, çünkü şirketin önceki modelleri bazen testlerde düşme ve yanma sorunları yaşamıştı.

Yeni drone'nun 2024'te operasyonel olması bekleniyor. Ancak şirket, 2023'ün başında 10 bin drone teslimatı hedeflemişken, yılın ortasında sadece 100 teslimat gerçekleştirdi. Bu düşük performans, Amazon'un drone teslimat hedefleri konusunda zorlandığını gösteriyor.

Amazon'un havadan teslimatında yaşadığı sorunlara karşılık, rakip şirketler başarılarını artırıyor. Örneğin, Zipline adlı drone teslimat şirketi, 2024'te 1 milyon teslimat gerçekleştirdiğini açıkladı. Amazon, drone teslimat alanında erken bir başlangıç yapmışken, rekabetin arttığı bu sektörde daha fazla zorlukla karşılaşabilir.

Amazon'un programı Prime Air'in geleceği, şirketin yeni teknolojiler ve stratejiler geliştirme yeteneğine bağlı olacak. Droneların daha güvenli ve verimli hale gelmesi, Prime Air'in başarısı için kritik olacak.

Ayrıca, Amazon'un müşteri beklentilerini karşılayarak drone teslimatlarını güvenli ve etkili bir şekilde sağlaması gerekecek. Aksi takdirde, Amazon'un havadan teslimat sektöründeki rekabet avantajı kaybolabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Amazon, Prime Air drone teslimatlarını California'da sonlandırdı - Son Dakika

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