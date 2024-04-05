Amazon, Prime aboneliği kapsamında sunduğu Prime Gaming hizmeti üzerinden ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Böylelikle kullanıcı sayısını artırmaya çalışan şirket, son olarak popüler orta çağ oyunu Chivalry 2'yi ücretsiz hale getirdi. İşte nasıl alabileceğiniz…
Amazon Prime Gaming ile Chivalry 2 ücretsiz!
Amazon, ilk ay ücretsiz olmak üzere, 39 TL karşılığında kullanıcılarına Prime abonelik hizmeti sunuyor. Bu hizmet ile birlikte alışverişlerinizde aynı gün teslimat seçeneği ile ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi bazı servisler de pakete dahil bir şekilde sunuluyor.
Torn Banner Studios tarafından geliştirilen Chivalry 2, Amazon Prime Gaming kullanıcılarına ücretsiz bir şekilde sunulmaya başlandı. Söz konusu yapımı 8 Mayıs 2024 tarihine kadar kütüphanenize ekleyebilir ve dilediğiniz zaman indirip oynamaya başlayabilirsiniz.
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Bilmeyenler için oyunculara orta çağ teması yansıtan Chivalry 2, hareketli savaşlara sahip bir oyun. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz bu yapım, çeşitli savaş alanları ve geniş silah seçenekleri sunuyor. Oyunculara okçu veya yakın dövüşçü gibi farklı rollerde oynama şansı veriyor.
Amazon Prime Gaming ile Chivalry 2 oyununa sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: Buraya tıklayarak Prime Gaming web sitesine ulaşın.
2. Adım: Oturumunuz açık değilse, Amazon hesap bilgilerinizi kullanarak giriş yapın.
3. Adım: Ana sayfaya ulaştıktan sonra menüde yer alan aramaya tıklayın ve "Chivalry 2" yazın.
4. Adım: Oyunun sayfasına giriş yapın ve "Oyunu alın" butonuna tıklayın.
5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.
Chivalry 2 sistem gereksinimleri
Son Dakika › Teknoloji › Amazon Prime Gaming ile Chivalry 2 Ücretsiz! - Son Dakika İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Çağla Atalayman, Tunus'ta düzenlenen Uluslararası Mühendislik Bilimi ve Teknolojisi Festivali'nde gümüş madalya kazandı. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Atalayman, çevre bilimi dalında hazırladığı proje ile 2. olarak gümüş madalya aldı. Projesinde Ay, Venüs ve Jüpiter'in Dünya'ya uyguladığı kütle çekim kuvvetinin buzul depremleri üzerindeki etkisi araştırılıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençlerinin alanlarında en iyi işleri adım adım gerçekleştirdiğini belirterek, Türk gençliğinin Milli Teknoloji Hamlesi'nin öznesi olduğunu ve Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık alanındaki başarılarını genç insan kaynağına borçlu olduğunu söyledi. Kacır, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarını da paylaşarak, Türk gençliğiyle birlikte uzayda da başarılı olacaklarını vurguladı. 2024 yılında vizyona girecek olan filmler arasında en çok beklenenler arasında Deadpool & Wolverine, Bad Boys: Ride or Die ve Despicable Me 4 yer alıyor. Ankete katılan 6 bin kişiye göre bu filmler büyük ilgi göreceğe benziyor. Google'ın standart Pixel modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak kullanıcılara sunduğu 'a' serisinin devamı için geri sayım başladı. Google Pixel 8a, Bluetooth SIG veri tabanında göründü ve mayısta düzenlenecek Google I/O konferansında tanıtılması bekleniyor. Telefonun özellikleri arasında 6.1 inç FHD+ OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, Google Tensor G3 işlemci ve 64 MP ana kamera bulunuyor. Google, Android 15 ile telefon kullanma sürenizi daha akıllı şekilde düzenlemek istiyor. Buna göre telefonunuzu kullanmadığınızı tespit ettiğinde ekran zaman aşımı ayarını otomatik olarak kısaltacak. 'Adaptive timeout' (Uyarlanabilir zaman aşımı) isimli özellik sayesinde hem pil ömrünüz artacak hem de ekran dikkatiniz dağılmayacak. Uyarlanabilir zaman aşımı ile ilgili dizeler 'com.google' altında yer alıyor. Bu da özelliğin Pixel cihazlara özel olarak başlatılabileceğini gösteriyor. Daha önce Ekran dikkati isimli benzer bir özellik Pixel 4 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Uyarlanabilir zaman aşımı özelliği sayesinde batarya ömrünüz de artacak. Google, ekranı kullanıma bağlı olarak inceleyecek ve kullanılmadığı takdirde kapatacak. Böylece batarya da gereksiz yere harcanmamış olacak. Günümüzde ekran zaman aşımını belirlemek mümkün. Ancak bu, manuel olarak çalışıyor. Örneğin, 30 saniyelik bir zaman aşımı belirlerseniz, ekranda hareket olmayan ilk 30 saniyeden sonra kendini kapatıyor. Google ise bunu uyarlanabilir hale getirmek istiyor. Qualcomm, Ekim 2023'te Snapdragon X Elite adlı ilk dizüstü bilgisayar işlemcisini tanıttı. ARM tabanlı bu işlemci, özellikleriyle dikkat çekiyor ve performans testlerinde başarılı sonuçlar elde ediyor. Qualcomm Snapdragon X Elite, TSMC'nin 4 nanometre teknolojisiyle üretiliyor ve Intel'in 13. nesil Core i7 işlemcilerine kıyasla iki kat daha fazla performans sunuyor. İşlemcinin temel saat hızı 3,8 GHz iken, çift çekirdek kullanıldığında 4,3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Snapdragon X Elite, yapay zeka konusunda da gelişmiş bir yonga setine sahip olup Apple, Intel ve AMD gibi büyük işlemci üreticileriyle rekabet ediyor. İlk performans testlerinde önemli bir artış gösteren işlemci, HP, Dell, Lenovo, Acer ve ASUS gibi üreticilerin dizüstü bilgisayar modellerinde kullanılacak. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarının engellenmesi amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Karabük-Safranbolu kara yolunda yapılan denetimde sürücülerin evrakları kontrol edilirken, aynı zamanda trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı. Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD), 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Yapay zeka teknolojileri tüm dünyada hızla gelişiyor. Lojistikten finansa, alışverişten sağlığa kadar pek çok farklı alanı etkileyen yapay zeka teknolojileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de sektörler tarafından merakla ve ilgiyle takip ediliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Merkezi de yapay zeka konusunu gündemine alarak, 16-17 Nisan tarihlerinde uluslararası bir organizasyon gerçekleştirecek. SBD Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç'in temsil edeceği oturuma, TBL Legal'den Av. Burcu Tümer, Smart Advice Financial Technologies'den Onur Yurtsever ve İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selim Yazıcı da konuşmacı olarak katılacaklar. 17 Nisan'da BAU Future Campus'te düzenlenecek olan oturumun konusu 'Türkiye'de Sigorta Sektörünün Dönüşümü ve Sigorta Ekosisteminde Yapay Zeka Odaklı Çözümler, Uygulamalar, Trendler' olacak. Future AI Summit'24'te teknoloji uzmanlarından girişimcilere, alanında uzman lider global şirketlerden sektörlerin önde gelen temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurum bir araya gelecek. Organizasyonda; yapay zeka ile ilgili yenilikçi bir perspektif kazandırmayı hedefleyen paneller, sempozyumlar, interaktif deneyim alanları, marka iş birlikleri, girişimci-yatırımcı bağlantıları ve etkileşimli alanlar aracılığıyla katılımcılara farklı bir deneyim sunulması planlanıyor. - İSTANBUL
GereksinimMinimumÖnerilen İşletim Sistemi: Windows 10 64-bitWindows 10 64-bitİşlemci: Intel i3-4370Intel i7 6700 veya AMD Ryzen 5 3500xRAM: 8 GB16 GBEkran Kartı: Nvidia GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870 2 GBNvidia GTX 1070 veya AMD RX Vega-56Depolama: 35 GB kullanılabilir alan35 GB kullanılabilir alanDirectX: Sürüm 10Sürüm 10
Son Dakika › Teknoloji › Amazon Prime Gaming ile Chivalry 2 Ücretsiz! - Son Dakika
İzmir Atatürk Lisesi öğrencisi Çağla Atalayman, Tunus'ta düzenlenen Uluslararası Mühendislik Bilimi ve Teknolojisi Festivali'nde gümüş madalya kazandı. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden Atalayman, çevre bilimi dalında hazırladığı proje ile 2. olarak gümüş madalya aldı. Projesinde Ay, Venüs ve Jüpiter'in Dünya'ya uyguladığı kütle çekim kuvvetinin buzul depremleri üzerindeki etkisi araştırılıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk gençlerinin alanlarında en iyi işleri adım adım gerçekleştirdiğini belirterek, Türk gençliğinin Milli Teknoloji Hamlesi'nin öznesi olduğunu ve Türkiye'nin savunma sanayi ve havacılık alanındaki başarılarını genç insan kaynağına borçlu olduğunu söyledi. Kacır, Türkiye'nin uzay alanındaki çalışmalarını da paylaşarak, Türk gençliğiyle birlikte uzayda da başarılı olacaklarını vurguladı.
2024 yılında vizyona girecek olan filmler arasında en çok beklenenler arasında Deadpool & Wolverine, Bad Boys: Ride or Die ve Despicable Me 4 yer alıyor. Ankete katılan 6 bin kişiye göre bu filmler büyük ilgi göreceğe benziyor.
Google'ın standart Pixel modellerine uygun fiyatlı bir alternatif olarak kullanıcılara sunduğu 'a' serisinin devamı için geri sayım başladı. Google Pixel 8a, Bluetooth SIG veri tabanında göründü ve mayısta düzenlenecek Google I/O konferansında tanıtılması bekleniyor. Telefonun özellikleri arasında 6.1 inç FHD+ OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, Google Tensor G3 işlemci ve 64 MP ana kamera bulunuyor.
Google, Android 15 ile telefon kullanma sürenizi daha akıllı şekilde düzenlemek istiyor. Buna göre telefonunuzu kullanmadığınızı tespit ettiğinde ekran zaman aşımı ayarını otomatik olarak kısaltacak. 'Adaptive timeout' (Uyarlanabilir zaman aşımı) isimli özellik sayesinde hem pil ömrünüz artacak hem de ekran dikkatiniz dağılmayacak. Uyarlanabilir zaman aşımı ile ilgili dizeler 'com.google' altında yer alıyor. Bu da özelliğin Pixel cihazlara özel olarak başlatılabileceğini gösteriyor. Daha önce Ekran dikkati isimli benzer bir özellik Pixel 4 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Uyarlanabilir zaman aşımı özelliği sayesinde batarya ömrünüz de artacak. Google, ekranı kullanıma bağlı olarak inceleyecek ve kullanılmadığı takdirde kapatacak. Böylece batarya da gereksiz yere harcanmamış olacak. Günümüzde ekran zaman aşımını belirlemek mümkün. Ancak bu, manuel olarak çalışıyor. Örneğin, 30 saniyelik bir zaman aşımı belirlerseniz, ekranda hareket olmayan ilk 30 saniyeden sonra kendini kapatıyor. Google ise bunu uyarlanabilir hale getirmek istiyor.
Qualcomm, Ekim 2023'te Snapdragon X Elite adlı ilk dizüstü bilgisayar işlemcisini tanıttı. ARM tabanlı bu işlemci, özellikleriyle dikkat çekiyor ve performans testlerinde başarılı sonuçlar elde ediyor. Qualcomm Snapdragon X Elite, TSMC'nin 4 nanometre teknolojisiyle üretiliyor ve Intel'in 13. nesil Core i7 işlemcilerine kıyasla iki kat daha fazla performans sunuyor. İşlemcinin temel saat hızı 3,8 GHz iken, çift çekirdek kullanıldığında 4,3 GHz'e kadar çıkabiliyor. Snapdragon X Elite, yapay zeka konusunda da gelişmiş bir yonga setine sahip olup Apple, Intel ve AMD gibi büyük işlemci üreticileriyle rekabet ediyor. İlk performans testlerinde önemli bir artış gösteren işlemci, HP, Dell, Lenovo, Acer ve ASUS gibi üreticilerin dizüstü bilgisayar modellerinde kullanılacak.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik kazalarının engellenmesi amacıyla dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Karabük-Safranbolu kara yolunda yapılan denetimde sürücülerin evrakları kontrol edilirken, aynı zamanda trafik kuralları ve yol güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı.
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Derneği (SBD), 16-17 Nisan tarihlerinde düzenlenecek Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacağını duyurdu. Yapay zeka teknolojileri tüm dünyada hızla gelişiyor. Lojistikten finansa, alışverişten sağlığa kadar pek çok farklı alanı etkileyen yapay zeka teknolojileri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de sektörler tarafından merakla ve ilgiyle takip ediliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Teknoloji Merkezi de yapay zeka konusunu gündemine alarak, 16-17 Nisan tarihlerinde uluslararası bir organizasyon gerçekleştirecek. SBD Yönetim Kurulu Üyesi Gencay Genç'in temsil edeceği oturuma, TBL Legal'den Av. Burcu Tümer, Smart Advice Financial Technologies'den Onur Yurtsever ve İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Selim Yazıcı da konuşmacı olarak katılacaklar. 17 Nisan'da BAU Future Campus'te düzenlenecek olan oturumun konusu 'Türkiye'de Sigorta Sektörünün Dönüşümü ve Sigorta Ekosisteminde Yapay Zeka Odaklı Çözümler, Uygulamalar, Trendler' olacak. Future AI Summit'24'te teknoloji uzmanlarından girişimcilere, alanında uzman lider global şirketlerden sektörlerin önde gelen temsilcilerine kadar birçok kişi ve kurum bir araya gelecek. Organizasyonda; yapay zeka ile ilgili yenilikçi bir perspektif kazandırmayı hedefleyen paneller, sempozyumlar, interaktif deneyim alanları, marka iş birlikleri, girişimci-yatırımcı bağlantıları ve etkileşimli alanlar aracılığıyla katılımcılara farklı bir deneyim sunulması planlanıyor. - İSTANBUL
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